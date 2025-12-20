Magyar szerint félház sem volt Orbánék szegedi rendezvényén

Magyar Péter Tisza-elnök szerint félig sem tudták megtölteni a szegedi sportcsarnokot a Fidesz „háborúellenes gyűlésén”.

„Mennyire lehet kellemetlen Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a 8-10 ezer fő befogadóképességű szegedi Pick Arénába 3500 embert tudtak buszoztatással, tízmilliós hirdetésekkel + a fizetett propagandistákkal és celebekkel összehozni? Nem véletlenül volt lezárva és lefüggönyözve a fél csarnok és a felső karéjok…” – írta Magyar Péter, aki szerint valószínűleg az utolsó ilyen közpénzen fizetett, körbekordonozott, TEK-esekkel elzárt vándorcirkuszt láthattuk, mert jövőre jönnek újra a magtárak.

Magyar szerint a Tisza Párt délutáni kültéri rendezvényén buszoztatás nélkül is kétszer annyian voltak Szegeden.

