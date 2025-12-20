magyar péterszegedtisza pártfidesz
Belföld

Magyar szerint félház sem volt Orbánék szegedi rendezvényén

Mohos Márton / 24.hu
24.hu
2025. 12. 20. 19:37
Mohos Márton / 24.hu

Magyar Péter Tisza-elnök szerint félig sem tudták megtölteni a szegedi sportcsarnokot a Fidesz „háborúellenes gyűlésén”.

„Mennyire lehet kellemetlen Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy a 8-10 ezer fő befogadóképességű szegedi Pick Arénába 3500 embert tudtak buszoztatással, tízmilliós hirdetésekkel + a fizetett propagandistákkal és celebekkel összehozni? Nem véletlenül volt lezárva és lefüggönyözve a fél csarnok és a felső karéjok…” – írta Magyar Péter, aki szerint valószínűleg az utolsó ilyen közpénzen fizetett, körbekordonozott, TEK-esekkel elzárt vándorcirkuszt láthattuk, mert jövőre jönnek újra a magtárak.

Magyar szerint a Tisza Párt délutáni kültéri rendezvényén buszoztatás nélkül is kétszer annyian voltak Szegeden.

Ha számolgatni akar, nézze meg a két eseményről készült képgalériánkat:

Kapcsolódó
Így látta fotósunk a szegedi Fidesz-Tisza párbajt
Képgaléria a Fidesz és a Tisza nagygyűléséről.

