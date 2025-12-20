Áder János elmondta, hol a pénz, szerinte 150 éve nem gyarapodott ennyit a közvagyon – élőben a szegedi DPK-show

Az Attraction Látványszínház előadása a szegedi DPK-rendezvényen.
Szegeden, a Pick Arénában tartja eddigi legnagyobb „háborúellenes gyűlését” a Fidesz. A hivatalosan a Digitális Polgári Körök ernyője alatt szerveződő eseményen visszatér a pártpolitikába Áder János volt köztársasági elnök, Orbán Viktor pedig Lázár Jánossal közösen tart Lázárinfót. Élőben közvetítjük.
Van válasz a hol pénz a kérdésre, muníció van bőven: az elmúlt tizenöt évben a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láttuk, mint amire csak az 1867-es kiegyezés után volt példa Magyarország történetében
– állítja Áder János.
A patriótáknak van mire büszkére lenniük – teszi hozzá a volt köztársasági elnök, majd rátér a rendezvény fő témájára: van mit veszíteni, a háború a gyarapodást veszélyezteti, és akik szerint Oroszország legyőzhető, gondoljanak vissza az első vagy a második világháború elhúzódó harcaira, pusztítására.
A volt államfő kedvelt mottójával, Deák Ferencet idézve zárta hosszúra nyúlt beszédét: A haza minden előtt.
3-ról 110 tonnára nőtt az aranytartalék. Annak, aki ezt nem értené, Áder János a következő példával világítja meg: mintha 2010-ben 3 millió forint lett volna valakinek a számláján, majd 2025-ben 110 millió.
Ezt követően a Csongrád-Csanád megyei fejlesztéseket sorolja, Vitályos Eszter kormányinfós fellépéseit idéző részletességgel.
Várkert Bazár, Városliget (ahol szerinte a Ligetvédők egy patkánytanyát védtek), a Szépművészeti Múzeum előzőleg „galambszaros” Román Csarnoka – az állítólag „sanyargatott” főváros ilyen felújításokkal gazdagodott, folytatja a kormánypárti sikerkampányt Áder János.
Természetesen szóba kerül a Puskás Aréna, de jutott pénz a Mátyás-templomra is.
Áder János következik. Bár Schmitt Pál rendszeres résztvevője a Fidesz-rendezvényeknek, Magyarországon merőben szokatlan, hogy egy volt köztársasági elnök nyíltan pártpolitikai szerepet vállaljon leköszönése után, és beszálljon a választási kampányba.
A volt államfő azzal kezdi, hogy a ciklus végére leegyszerűsödnek a kérdések: hol a pénz, gyarapodott-e a közvagyon, mire lehetünk büszkék? Szerint a balliberális média egy része azt harsogja, hogy „mindent elloptak”, ezért úgy látja, érdemes egy tényszerű számvetést készíteni. És a jelek szerint úgy érzi, hogy ezt neki kell megtennie, ezért el is kezdi sorolni az adatokat arról, hogy
866 kilométer gyorsforgalmi autóút épült 15 év alatt, és 4000 kilométernyi alsóbb rendű utat újítottak fel.
91 kórházat és rendelőintézetet fejlesztettek – minderről képeket is vetít a volt köztársasági elnök, akinek egyébként ebben nem volt szerepe, hiszen a magyar államfő feladatköre inkább ceremoniális.
A bölcsődei férőhelyek megduplázódtak, három új egyetemi campus épült a fővárosban.
Bölöni Lászlót, a román válogatott egykori, Franciaországban élő szövetségi kapitányát kérdezte Rákay. Bölöni azt mondta, hogy a franciáknál a kommentek háromnegyede Orbán-párti, majd a nyugdíjáról beszélgettek, de teljesen összekeveredtek a valuták és a tizedesjegyek, így voltaképpen nem derült ki, hogy mennyi az ellátása: Bölöni ugyanis 700 forintról beszélt, és a visszakérdezésekből sem lett érthető, hogy 700 euróról, vagy 70 ezer vagy 700 ezer forintnak megfelelő összegről van-e szó.
Utána Szőke András filmrendező beszélt, aki a vidéki DPK tagja.
Szabó Zsófi ezután meglóbálta a Bors az állítólagos Tisza-adóról szóló különszámát, amelynek a terjesztését a Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedésével megtiltotta, a kormánypárti bulvárlap azonban ennek ellenére folytatja a kiszállítását 4 millió háztartásba.
A soron következő beszélgetésen Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is részt vett, aki rendszeresen feltűnik fideszes kampányrendezvényeken. Elhangzott, hogy Rákay Philip lánya egy neves nyugat-európai egyetemen végezte az alapképzést, de „horrorisztikus” történeteket mesélt arról, hogy a professzorok „elgyávultak”, nyilvánvaló igazságokat sem mernek már kimondani, például a feketékről és a fehérekről. Hogy ennek ellenére miért kínozták ott egy oroszországi vagy kínai egyetem helyett, nem szólva a magyar felsőoktatási intézmények kínálta lehetőségről, arra nem tért ki a producer.
Ezt javasolta Rákay Philip a közönségben ülő megannyi kormánytagnak. Úgyhogy biztatására felállt és integetett a nézőnek Rogán Antal, Gulyás Gergely, Hankó Balázs és Takács Péter is. Rákay szerint ez a győztes csapat.
November 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten, illetve Mohácson tartottak hasonló, „háborúellenes” gyűlést, ugyanazzal a koreográfiával. A műsorvezető Szabó Zsófi és Rákay Philip, fellép Radics Gigi és Curtis, majd Orbán Viktor zárja a sort, aki ezeken a rendezvényeket nem beszédet mond, hanem kormánypárti újságírók kérdéseire válaszol. A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.
A szegedi gyűlés annyiban tekinthető újszerűnek, hogy Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen tart majd Lázárinfót, illetve hogy kormánytagok és vezető fideszes politikusok helyett ezúttal Áder János volt köztársasági elnök lesz a szónok, aki tehát visszatér a pártpolitikába.
Jókora csúszással kezdődik a szegedi DPK-rendezvény, amelyet az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésként hirdettek meg a 8 ezres Pick Arénába.
A résztvevőket fizetett hirdetéssel is toborozták, és bár a Google és a Meta is betiltotta a politikai hirdetéseket az Európai Unióban, az Orbán Viktor, Áder János és Lázár János nevével fémjelzett eseményt hirdető bejegyzések átcsúsztak a Facebook szűrőjén, és több százezer emberhez jutottak el. Egy részüket az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.