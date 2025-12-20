digitális polgári körökdpkdpk háborúellenes gyűlésfidesz
Áder János elmondta, hol a pénz, szerinte 150 éve nem gyarapodott ennyit a közvagyon – élőben a szegedi DPK-show

Az Attraction Látványszínház előadása a szegedi DPK-rendezvényen.
2025. 12. 20. 11:18FRISSÍTVE: 2025. 12. 20. 12:55
Az Attraction Látványszínház előadása a szegedi DPK-rendezvényen.
Szegeden, a Pick Arénában tartja eddigi legnagyobb „háborúellenes gyűlését” a Fidesz. A hivatalosan a Digitális Polgári Körök ernyője alatt szerveződő eseményen visszatér a pártpolitikába Áder János volt köztársasági elnök, Orbán Viktor pedig Lázár Jánossal közösen tart Lázárinfót. Élőben közvetítjük.
12:47

150 éve nem gyarapodott így a közvagyon Áder szerint

Van válasz a hol pénz a kérdésre, muníció van bőven: az elmúlt tizenöt évben a közvagyon olyan mértékű gyarapodását láttuk, mint amire csak az 1867-es kiegyezés után volt példa Magyarország történetében

– állítja Áder János.

A patriótáknak van mire büszkére lenniük – teszi hozzá a volt köztársasági elnök, majd rátér a rendezvény fő témájára: van mit veszíteni, a háború a gyarapodást veszélyezteti, és akik szerint Oroszország legyőzhető, gondoljanak vissza az első vagy a második világháború elhúzódó harcaira, pusztítására.

A volt államfő kedvelt mottójával, Deák Ferencet idézve zárta hosszúra nyúlt beszédét: A haza minden előtt.

12:37

Aranytartalék

3-ról 110 tonnára nőtt az aranytartalék. Annak, aki ezt nem értené, Áder János a következő példával világítja meg: mintha 2010-ben 3 millió forint lett volna valakinek a számláján, majd 2025-ben 110 millió.

Ezt követően a Csongrád-Csanád megyei fejlesztéseket sorolja, Vitályos Eszter kormányinfós fellépéseit idéző részletességgel.

12:28

Sanyargatott Budapest?

Várkert Bazár, Városliget (ahol szerinte a Ligetvédők egy patkánytanyát védtek), a Szépművészeti Múzeum előzőleg „galambszaros” Román Csarnoka – az állítólag „sanyargatott” főváros ilyen felújításokkal gazdagodott, folytatja a kormánypárti sikerkampányt Áder János.

Természetesen szóba kerül a Puskás Aréna, de jutott pénz a Mátyás-templomra is.

12:17

Áder János elmondja, hogy hol a pénz

Áder János következik. Bár Schmitt Pál rendszeres résztvevője a Fidesz-rendezvényeknek, Magyarországon merőben szokatlan, hogy egy volt köztársasági elnök nyíltan pártpolitikai szerepet vállaljon leköszönése után, és beszálljon a választási kampányba.

A volt államfő azzal kezdi, hogy a ciklus végére leegyszerűsödnek a kérdések: hol a pénz, gyarapodott-e a közvagyon, mire lehetünk büszkék? Szerint a balliberális média egy része azt harsogja, hogy „mindent elloptak”, ezért úgy látja, érdemes egy tényszerű számvetést készíteni. És a jelek szerint úgy érzi, hogy ezt neki kell megtennie, ezért el is kezdi sorolni az adatokat arról, hogy

  • 866 kilométer gyorsforgalmi autóút épült 15 év alatt, és 4000 kilométernyi alsóbb rendű utat újítottak fel.
  • 91 kórházat és rendelőintézetet fejlesztettek – minderről képeket is vetít a volt köztársasági elnök, akinek egyébként ebben nem volt szerepe, hiszen a magyar államfő feladatköre inkább ceremoniális.
  • A bölcsődei férőhelyek megduplázódtak, három új egyetemi campus épült a fővárosban.
11:43

Bölöni Lászlót és Szőke Andrást kérdezték, előkerült a betiltott Bors-különszám is

Bölöni Lászlót, a román válogatott egykori, Franciaországban élő szövetségi kapitányát kérdezte Rákay. Bölöni azt mondta, hogy a franciáknál a kommentek háromnegyede Orbán-párti, majd a nyugdíjáról beszélgettek, de teljesen összekeveredtek a valuták és a tizedesjegyek, így voltaképpen nem derült ki, hogy mennyi az ellátása: Bölöni ugyanis 700 forintról beszélt, és a visszakérdezésekből sem lett érthető, hogy 700 euróról, vagy 70 ezer vagy 700 ezer forintnak megfelelő összegről van-e szó.

Mohos Márton / 24.hu

Utána Szőke András filmrendező beszélt, aki a vidéki DPK tagja.

Szabó Zsófi ezután meglóbálta a Bors az állítólagos Tisza-adóról szóló különszámát, amelynek a terjesztését a Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedésével megtiltotta, a kormánypárti bulvárlap azonban ennek ellenére folytatja a kiszállítását 4 millió háztartásba.

A soron következő beszélgetésen Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is részt vett, aki rendszeresen feltűnik fideszes kampányrendezvényeken. Elhangzott, hogy Rákay Philip lánya egy neves nyugat-európai egyetemen végezte az alapképzést, de „horrorisztikus” történeteket mesélt arról, hogy a professzorok „elgyávultak”, nyilvánvaló igazságokat sem mernek már kimondani, például a feketékről és a fehérekről. Hogy ennek ellenére miért kínozták ott egy oroszországi vagy kínai egyetem helyett, nem szólva a magyar felsőoktatási intézmények kínálta lehetőségről, arra nem tért ki a producer.

Mohos Márton / 24.hu
11:31

Ne szerénykedjenek!

Ezt javasolta Rákay Philip a közönségben ülő megannyi kormánytagnak. Úgyhogy biztatására felállt és integetett a nézőnek Rogán Antal, Gulyás Gergely, Hankó Balázs és Takács Péter is. Rákay szerint ez a győztes csapat.

11:24

Áder visszatér, Orbánnal egészül ki a Lázárinfó

November 15-én Győrben, majd az utóbbi hetekben Nyíregyházán, Kecskeméten, illetve Mohácson tartottak hasonló, „háborúellenes” gyűlést, ugyanazzal a koreográfiával. A műsorvezető Szabó Zsófi és Rákay Philip, fellép Radics Gigi és Curtis, majd Orbán Viktor zárja a sort, aki ezeken a rendezvényeket nem beszédet mond, hanem kormánypárti újságírók kérdéseire válaszol. A mohácsi alkalmat leszámítva, amikor a Tisza Párt a fővárosban tüntetett, Magyar Péter is mindenhová követte a Fideszt, hogy délután saját, köztéri rendezvényt tartson. Így lesz ez ma Szegeden is.

A szegedi gyűlés annyiban tekinthető újszerűnek, hogy Orbán Viktor Lázár Jánossal közösen tart majd Lázárinfót, illetve hogy kormánytagok és vezető fideszes politikusok helyett ezúttal Áder János volt köztársasági elnök lesz a szónok, aki tehát visszatér a pártpolitikába.

Mohos Márton / 24.hu
11:20

Bő 20 perc késéssel kezdődik a rendezvény

Jókora csúszással kezdődik a szegedi DPK-rendezvény, amelyet az eddigi legnagyobb háborúellenes gyűlésként hirdettek meg a 8 ezres Pick Arénába.

A résztvevőket fizetett hirdetéssel is toborozták, és bár a Google és a Meta is betiltotta a politikai hirdetéseket az Európai Unióban, az Orbán Viktor, Áder János és Lázár János nevével fémjelzett eseményt hirdető bejegyzések átcsúsztak a Facebook szűrőjén, és több százezer emberhez jutottak el. Egy részüket az ország egész területére célozták, de van olyan, amit Szeged mellett Aradra és Temesvárra.

