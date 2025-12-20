Áder János elmondta, hol a pénz, szerinte 150 éve nem gyarapodott ennyit a közvagyon – élőben a szegedi DPK-show

Bölöni Lászlót, a román válogatott egykori, Franciaországban élő szövetségi kapitányát kérdezte Rákay. Bölöni azt mondta, hogy a franciáknál a kommentek háromnegyede Orbán-párti, majd a nyugdíjáról beszélgettek, de teljesen összekeveredtek a valuták és a tizedesjegyek, így voltaképpen nem derült ki, hogy mennyi az ellátása: Bölöni ugyanis 700 forintról beszélt, és a visszakérdezésekből sem lett érthető, hogy 700 euróról, vagy 70 ezer vagy 700 ezer forintnak megfelelő összegről van-e szó.

Utána Szőke András filmrendező beszélt, aki a vidéki DPK tagja.

Szabó Zsófi ezután meglóbálta a Bors az állítólagos Tisza-adóról szóló különszámát, amelynek a terjesztését a Fővárosi Törvényszék ideiglenes intézkedésével megtiltotta, a kormánypárti bulvárlap azonban ennek ellenére folytatja a kiszállítását 4 millió háztartásba.

A soron következő beszélgetésen Kiss-Rigó László szeged-csanádi megyéspüspök is részt vett, aki rendszeresen feltűnik fideszes kampányrendezvényeken. Elhangzott, hogy Rákay Philip lánya egy neves nyugat-európai egyetemen végezte az alapképzést, de „horrorisztikus” történeteket mesélt arról, hogy a professzorok „elgyávultak”, nyilvánvaló igazságokat sem mernek már kimondani, például a feketékről és a fehérekről. Hogy ennek ellenére miért kínozták ott egy oroszországi vagy kínai egyetem helyett, nem szólva a magyar felsőoktatási intézmények kínálta lehetőségről, arra nem tért ki a producer.