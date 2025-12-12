Meg akart ölni egy beteg egy másikat a szegedi pszichiátriai klinikán

Betegtársára támadt egy kezelés alatt álló páciens a szegedi pszichiátriai klinikán csütörtökön. A szegeder.hu azt írja, hogy az egyik beteg meg akarta fojtani a másikat.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság a portál megkeresésére reagálva azt közölte, hogy a Szegedi Tudományegyetem Pszichiátriai Klinika egyik kórtermében az egyik kezelés alatt álló személy bántalmazni kezdett egy másikat. A bántalmazott beteg súlyos sérüléseket szenvedett. A gyanúsítottat őrizetbe vették, és büntetőeljárás indult ellene emberölés kísérlete miatt.

A Szegedi Tudományegyetem közleményében arról tájékoztatta a lapot, hogy az SZTE Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Pszichiátriai Klinikán mindkét páciens ellátása komoly odafigyeléssel, gondossággal, a hazai és nemzetközi irányelveknek, a magyar joggyakorlatnak megfelelően történt. Az értesítési lánc megfelelően működött. A klinika dolgozói mindvégig figyelembe vették az orvosszakmai szempontokat. A rendelkezésre álló adatok alapján a betegellátó személyzet nem követett el mulasztást.