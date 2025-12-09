Juhász Péter a Szőlő utcai videóról: tíz éve készült, van róla jegyzőkönyv, hogy a rendőrségnél volt egy ideje

Juhász Péter, politikai influenszer volt a Partizán vendége, ahol a ma közzétett videóról kérdezték.

Az említett felvételen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet megbízott igazgatója, Kovács-Buna Károly egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleveri a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. Juhász publikált egy másik részletet is a kamerafelvételekből, melyen a férfi a földre visz, majd leszorít és megver egy fiatalt. Ezt többen – felnőttek is – közelről nézik.

Juhász azt mondta a kedd esti műsorban: nem árulja el, kitől kapta az intézet biztonsági kamerája által készített felvételeket. Nagyjából tíz éve készültek ezek a felvételek, amelyek fél éve vannak a rendőrségnél, erről ő látott is jegyzőkönyvet.

A politikai influenszer arról beszélt, hogy a videón látható eset után egy belső vizsgálat indult, és az akkori igazgató, a már korábban letartóztatott, Szőlő utcai igazgató, Juhász Péter Pál megvált Kovács-Buna Károlytól az eset után – hogy aztán hamarosan visszavegye saját helyettesének pár hónap múlva. Juhász Péter szerint az intézetvezető azért vette fel újra Kovács-Bunát, mert olyan beosztottat akart maga mellett tudni, akit lehet valamivel zsarolni. A politikai influenszer azt is mondta, hogy Kovács-Bunának nagy hatalma volt a Szőlő utcában, kézben tartotta az intézményt, és az, hogy ma őt is letartóztatták, jó eséllyel azt eredményezi, hogy többen megnyílnak majd a nyilvánosság előtt.

Juhász Péter szerint borzalmas állapotok uralkodnak a magyar gyermekvédelemben, naponta öten hívják fel más ügyekben, vagy akár a Szőlő utca kapcsán, igaz, ezek az állítások sokszor nem bizonyíthatóak.

Az RTL Híradóban megszólalt egy, a Szőlő utcában dolgozó forrás, aki azt mondta: lehet, hogy tíz éve készült a felvétel, de készülhetett volna akár a közelmúltban is, olyan jellemző ez a bánásmód az intézményben. Kovács-Buna pedig nem titkolózott, sőt, felvállalta, és állítólag hangoztatta, hogy ezek az ő pedagógiai elvei, a büntetőpedagógia Szerinte „az oké.”

Most is ugyanez megy az intézetben

-mondta a Híradónak nyilatkozó forrás.

Megírtuk, hogy Kovács-Buna gyakran járt katonai ruhában (egy korábbi cikk szerint kiképzőként is dolgozott), és volt a viselkedésében valami riasztó. A férfi több gyermekvédelmi intézményben dolgozott pszichológusként:

az Erzsébet királyné úti befogadóotthonban,

a Kornis Klára Gyermekotthonban,

valamint egyikük hitelt érdemlő információja szerint e pillanatban is állásban van egy fővárosi gyermekvédelmi intézményben.

A ma megjelent videó kapcsán megszólalt a Belügyminisztérium is.