11 órától már rendőrök felügyelik a javítóintézeteket

2025. 12. 10. 10:27
A döntés nem a Szőlő utcában történtekre, hanem a háborús veszélyhelyzetre hivatkozik.

Megjelent a Magyar Közlönyben a rendelet, amely szerint szerdán 11 órától a javítóintézetek irányításával, fenntartásával kapcsolatos valamennyi feladatot a rendvédelmi szervek veszik át. Az Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt döntés a háborús veszélyhelyzetre hivatkozik. ladatkörében eljárva a következőket rendeli el. A veszélyhelyzet ideje alatt a kormány szabályozás felülírja a Rendőrségről, a büntetés-végrehajtási szervezetről, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényt.

  • A javítóintézetek irányítását a büntetés-végrehajtás országos parancsnoka látja el, a javítóintézetek fenntartásáról a büntetés-végrehajtási szervezet gondoskodik.
  • A rendőrség a javítóintézetben folyamatos bűnmegelőzési célú felügyeletet biztosít. A rendőrség rendszeres bűnmegelőzési tájékoztatást tart a javítóintézet dolgozóinak a javítóintézeti ellátottakkal szemben alkalmazható intézkedésekről, a velük való jogszerű bánásmódról.
  • A rendőri jelenlét keretében biztosítani kell, hogy a javítóintézeti ellátottak a rendőrnek – a javítóintézet alkalmazottainak jelenléte, tudomása vagy jóváhagyása nélkül – zavartalanul beszámolhassanak az őket ért jogsértésekről.

A rendelet egyértelműen a Szőlő utcában történtekre reagál. A Kormányinfón Gulyás Gergely kancelláriaminiszter ennek kapcsán arról beszélt, hogy nem egy gyermekotthonról vagy egy árvaházról van szó, hanem javítóintézetről, ahol 57 fogvatartott él Bejelentette: annál az öt nevelőintézetnél, ahová bírósági ítélet alapján kerülnek a fiatalkorúak

a rendőrök már ott állnak az intézmények kapujában.

