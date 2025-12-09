„Bármi, amit eddig hallottunk, az szürreálisnak tűnik” – a nyelvoktatás megmaradásáért tüntettek a Corvinus hallgatói

A tavaszi félévtől jelentősen csökkentené a tanulható idegen nyelvek számát a Budapesti Corvinus Egyetem. A következő szemesztertől csak angol, német és magyar (mint idegen nyelv) kurzusokat tartanának, holott eddig a diákok

arab,

francia,

kínai,

olasz,

orosz,

portugál

és spanyol nyelven is tanulhattak.

Az intézmény azt ígéri, hogy más formában megmarad majd a nyelvoktatás, ám erre vonatkozóan eddig kevés konkrétum hangzott el, egyedül az biztos, hogy portugál nyelvből már működik az új modell.

Hallgatók egy csoportja a változtatási szándék ellen előbb egy belsős, majd egy nyilvános tüntetést is szervezett, miközben egyeztetések folynak az egyetem vezetésével is.

6 fotó

A szervezőket képviselve hárman, Gyurkovics Kornél, Molnár-Somogyvári Bence és Szováti Zsombor meséltek részletesebben is lapunknak arról, hogy miként érintené őket a nyelvoktatás kivezetése, illetve mik a céljaik az ellenállással.