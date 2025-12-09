budapesti corvinus egyetemhallgatókhöknyelvoktatás
„Bármi, amit eddig hallottunk, az szürreálisnak tűnik” – a nyelvoktatás megmaradásáért tüntettek a Corvinus hallgatói

Adrián Zoltán / 24.hu
admin Kovács Barna
2025. 12. 09. 10:17
Adrián Zoltán / 24.hu
Hallgatók egy csoportja azért tüntetett a Budapesti Corvinus Egyetem előtt, mert az intézmény jelentősen csökkentené a tanulható nyelvek számát. A BCE azt ígéri, hogy más formában megmarad a színes nyelvkínálat, ám kevés konkrétumot említettek. A hallgatók egy csoportja és a HÖK egyeztetéseket folytat az egyetem vezetésével: azt szeretnék elérni, hogy addig ne változtassanak a jelenlegi struktúrán, amíg nem tudtak megállapodni a folytatásról.

A tavaszi félévtől jelentősen csökkentené a tanulható idegen nyelvek számát a Budapesti Corvinus Egyetem. A következő szemesztertől csak angol, német és magyar (mint idegen nyelv) kurzusokat tartanának, holott eddig a diákok

  • arab,
  • francia,
  • kínai,
  • olasz,
  • orosz,
  • portugál
  • és spanyol nyelven is tanulhattak.

Az intézmény azt ígéri, hogy más formában megmarad majd a nyelvoktatás, ám erre vonatkozóan eddig kevés konkrétum hangzott el, egyedül az biztos, hogy portugál nyelvből már működik az új modell.

Hallgatók egy csoportja a változtatási szándék ellen előbb egy belsős, majd egy nyilvános tüntetést is szervezett, miközben egyeztetések folynak az egyetem vezetésével is.

A szervezőket képviselve hárman, Gyurkovics Kornél, Molnár-Somogyvári Bence és Szováti Zsombor meséltek részletesebben is lapunknak arról, hogy miként érintené őket a nyelvoktatás kivezetése, illetve mik a céljaik az ellenállással.

Olvasói sztorik