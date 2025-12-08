Komoly aggodalomra adhatna okot, hogyha – a gyermekvédelemre hivatkozva – jogi eszközökkel próbálnák a gyónási titkok megsértésére szorítani a katolikus papokat. Ezzel együtt a nyugati teológia is foglalkozik a problémával, vagyis azzal, hogy a gyónási titok bizonyos, jól körülírható esetekben feloldható lehet – állítják a 24.hu által megkérdezett szakértők.

A gyónási titokkal kapcsolatos szabályok megpiszkálását idehaza Dobrev Klára szorgalmazta, amikor bemutatta a Demokratikus Koalíció hat pontból álló, új gyermekvédelmi programját. A párt lényegében azt javasolja, hogy „gyermekbántalmazás esetén ne legyen gyónási titok”, vagyis a feljelentési kötelezettség alól az ilyen súlyos esetekben még a gyóntatószékben elhangzottak se képezzenek kivételt.

A javaslat ellen a pártelnök felmenőit emlegetve kelt ki Schmidt Mária kormánypárti vállalkozó, történész, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, aki burkoltan meg is fenyegette Dobrevet.

A javaslat katolikus körökben is felzúdulást keltett. Az egyházjogi és világi jogi kérdésekre is rálátó – névtelenséget kérő – egyházi forrásunk szerint egy életben maradásáért küzdő politikai párt próbálkozásáról van szó: a DK olyan témákat keres, melyekkel bizonytalan választókat állíthat maga mellé, ám ez a javaslat jogi, teológia és morális szempontból sem vehető komolyan.

Ugyanakkor nem ez az első alkalom, hogy politikusok a gyónási titok határait feszegetik.