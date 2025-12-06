kecskemétmagyar péterélő közvetítés
Magyar Péter Kecskeméten bizonyítana Orbánnak

Varga Jennifer / 24.hu
2025. 12. 06. 13:51FRISSÍTVE: 2025. 12. 06. 14:31
Varga Jennifer / 24.hu

Kecskeméten folytatja az eddigi leghosszabb országjárását Magyar Péter, a Tisza elnöke, aki ígérete szerint egészen a választás napjáig járni fogja az országot, a kampánykörútja pedig az „Út a győzelembe” nevet kapta. A helyszín és az időzítés Orbán Viktor miniszterelnökhöz kapcsolódik, aki pár órával korábban tartotta a városban a „háborúellenes gyűlés” elnevezésű zártkörű kampányeseményét. Az eseményről élőben tudósítunk.

14:31
Kozák Dániel

Orbán egykori gazdasági államtitkára szerint teljes kudarc a kormány gazdaságpolitikája

A Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András kezdi a felszólalások sorát. Orbán egykori gazdasági államtitkára kimondta, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája teljes kudarcot vallott. Majd elmagyarázta mi a baj a kormány gazdaságpolitikájával a teljes kiszámíthatatlanságtól a magas kamatszolgálatig. Kármán a beszédét akár a közgazdász vándorgyűlésen is elmondhatta volna záporoznak a számok és adatok.

Elmagyarázta hogy mennyi pénzt „fog találni” a Tisza-kormány a rendszer átalakításával, a korrupció megszüntetésével és az uniós pénzek hazahozatalával, majd átadta a színpadot Magyar Péternek.

14:02
Kozák Dániel

Előzetesen igen jó hírt közölt Magyar Péter

Magyar Péter délelőtt ismertette a 21 Kutatóközpont felmérését egy másik megyeszékhelyre, Nyíregyházára vonatkozóan. Ezek szerint a Tisza tarolna a korábban fideszes városban: jelöltjére, Gajdos László 67 százalék szavazna, a Fidesz jelöltjére csak 25 százalék a biztos szavazók között. A Tisza is toronymagasan vezet Nyíregyházán, a biztos szavazók körében 58 százalékot érne el, a Fidesz csak 27 százalékot a kutatás szerint.

