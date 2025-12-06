Magyar Péter Kecskeméten bizonyítana Orbánnak

A Tisza Párt gazdasági szakértője, Kármán András kezdi a felszólalások sorát. Orbán egykori gazdasági államtitkára kimondta, hogy a Fidesz gazdaságpolitikája teljes kudarcot vallott. Majd elmagyarázta mi a baj a kormány gazdaságpolitikájával a teljes kiszámíthatatlanságtól a magas kamatszolgálatig. Kármán a beszédét akár a közgazdász vándorgyűlésen is elmondhatta volna záporoznak a számok és adatok.

Elmagyarázta hogy mennyi pénzt „fog találni” a Tisza-kormány a rendszer átalakításával, a korrupció megszüntetésével és az uniós pénzek hazahozatalával, majd átadta a színpadot Magyar Péternek.