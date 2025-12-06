gajdos lászlónépszerűségfelmérés21 kutatóközpont
Kétharmados támogatottság a Tisza nyíregyházi jelöltje mögött a 21 Kutatóközpont szerint

Adrián Zoltán / 24.hu
24.hu
2025. 12. 06. 11:55
Adrián Zoltán / 24.hu

A biztos szavazók 67 százaléka voksolna a Tisza nyíregyházi jelöltjére, Gajdos Lászlóra. A Nyíregyházi Állatpark igazgatóját még a fideszesek 27 százaléka is kedveli úgy, hogy a Tisza Párt jelöltje – írja a HVG.

Magyar Péter november 29-én jelentette be, hogy pártja a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját indítja a jövő évi országgyűlési választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. választókerületében.

A bejelentés után a helyi Fidesz azonnal lemondásra szólította fel a népszerű intézményvezetőt, akit jellemtelen árulással vádoltak, Orbán Balázs a Fidesz kampányfőnöke azonban más álláspontra helyezkedett.

A 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából végzett, 800 fős, a választókerületre reprezentatív telefonos kutatásának eredménye szerint a helyiek többsége szimpatizál Gajdos Lászlóval.

A biztosan szavazók

  • 67 százaléka Gajdosra
  • 25 százaléka Polgári Andrásra, a Fidesz jelöltjére
  • 4 százaléka pedig a Mi Hazánk jelöltjére szavazna.

A jelöltet választani tudó szavazók közül

  • 64 százalék szavazna Gajdos Lászlóra,
  • 25 százalék Polgári Andrásra
  • 6 százalék a Mi Hazánk,
  • és 2 százalék a Demokratikus Koalíció jelöltjére.

Ha most vasárnap lennének a választások

  • a Tiszára 55,
  • a Fideszre 30,
  • a Mi Hazánkra 7,
  • a DK-ra 4,
  • a MKKP-ra 2,
  • más pártokra pedig 2 százalék szavazna Nyíregyházán.

