Kétharmados támogatottság a Tisza nyíregyházi jelöltje mögött a 21 Kutatóközpont szerint

A biztos szavazók 67 százaléka voksolna a Tisza nyíregyházi jelöltjére, Gajdos Lászlóra. A Nyíregyházi Állatpark igazgatóját még a fideszesek 27 százaléka is kedveli úgy, hogy a Tisza Párt jelöltje – írja a HVG.
Magyar Péter november 29-én jelentette be, hogy pártja a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját indítja a jövő évi országgyűlési választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. választókerületében.
A bejelentés után a helyi Fidesz azonnal lemondásra szólította fel a népszerű intézményvezetőt, akit jellemtelen árulással vádoltak, Orbán Balázs a Fidesz kampányfőnöke azonban más álláspontra helyezkedett.
A 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából végzett, 800 fős, a választókerületre reprezentatív telefonos kutatásának eredménye szerint a helyiek többsége szimpatizál Gajdos Lászlóval.
A biztosan szavazók
- 67 százaléka Gajdosra
- 25 százaléka Polgári Andrásra, a Fidesz jelöltjére
- 4 százaléka pedig a Mi Hazánk jelöltjére szavazna.
A jelöltet választani tudó szavazók közül
- 64 százalék szavazna Gajdos Lászlóra,
- 25 százalék Polgári Andrásra
- 6 százalék a Mi Hazánk,
- és 2 százalék a Demokratikus Koalíció jelöltjére.
Ha most vasárnap lennének a választások
- a Tiszára 55,
- a Fideszre 30,
- a Mi Hazánkra 7,
- a DK-ra 4,
- a MKKP-ra 2,
- más pártokra pedig 2 százalék szavazna Nyíregyházán.