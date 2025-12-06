Kétharmados támogatottság a Tisza nyíregyházi jelöltje mögött a 21 Kutatóközpont szerint

A biztos szavazók 67 százaléka voksolna a Tisza nyíregyházi jelöltjére, Gajdos Lászlóra. A Nyíregyházi Állatpark igazgatóját még a fideszesek 27 százaléka is kedveli úgy, hogy a Tisza Párt jelöltje – írja a HVG.

Magyar Péter november 29-én jelentette be, hogy pártja a Nyíregyházi Állatpark igazgatóját indítja a jövő évi országgyűlési választásokon Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1. választókerületében.

A bejelentés után a helyi Fidesz azonnal lemondásra szólította fel a népszerű intézményvezetőt, akit jellemtelen árulással vádoltak, Orbán Balázs a Fidesz kampányfőnöke azonban más álláspontra helyezkedett.

A 21 Kutatóközpont a Tisza Párt megbízásából végzett, 800 fős, a választókerületre reprezentatív telefonos kutatásának eredménye szerint a helyiek többsége szimpatizál Gajdos Lászlóval.

A biztosan szavazók

67 százaléka Gajdosra

25 százaléka Polgári Andrásra , a Fidesz jelöltjére

, a Fidesz jelöltjére 4 százaléka pedig a Mi Hazánk jelöltjére szavazna.

A jelöltet választani tudó szavazók közül

64 százalék szavazna Gajdos Lászlóra,

25 százalék Polgári Andrásra

6 százalék a Mi Hazánk,

és 2 százalék a Demokratikus Koalíció jelöltjére.

Ha most vasárnap lennének a választások