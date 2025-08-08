Magyar Péter: Megemelem a kalapom azon politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban

Megemelem a kalapom azon (ellenzéki – a szerk.) politikusok előtt, akik nem indulnak 2026-ban, és most tapsot is kérek nekik – ezt mondta Kecskeméten Magyar Péter a 80 napos országjárásának péntek esti fórumán. Szerinte lehetnek olyan, mindössze néhány százalékot is elvivő ellenzékiek is 2026-ban, akik indulása megakadályozhatja majd a Tisza kétharmadát.

Magyar hangsúlyozta azt is, hogy a Tisza-kormány esetén a Magyarországon befizetett adó arra megy majd, hogy jobbak legyenek a közszolgáltatások. A Tisza vezetője elmondta, hogy a 2026-os kormányváltás esetén első lépésként elfogadják a korrupcióellenes törvényt, és csatlakoznak az uniós ügyészséghez. Ezentúl megismételte, hogy megalapítják a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatalt, és megnyitják az ügynök-aktákat.

Ezentúl

beszélt arról, hogy első külföldi útja Varsóba, a második Bécsbe, a harmadik pedig Brüsszelbe vezet majd, ahonnan addig nem jön haza, amíg vissza nem hozza a 8000 ezer milliárdos uniós forrást.

ostorozta a kastélyprivatizációt, azt, hogy az állami pénzen felújított kastélyokat ingyen adják magánkézbe,

szerinte a 650 milliárdos jegybanki botrányban nem történik érdemi előrelépés,

arról is beszélt, hogy Orbán Viktor menekül a vita elől, a kormányfő „gyáva, korrupt és bukott” politikus.

menekül a vita elől, a kormányfő „gyáva, korrupt és bukott” politikus. Magyar Péter azt is elmondta, hogy mindössze 300 méterre lakik Orbántól.

2026 után országos bérlakos építési program indul, átfogó energetika pályázatot hirdetnek, és komoly fejlesztések lesznek az egészségügy és az oktatás területén – tette hozzá.

Orbánék mérése szerint 15 százalékkal vezet a Tisza – mondta Magyar Péter, aki szerint pánik van a kormánypártban. Magyar beszélt arról is, hogy a Fideszben nem akarták elszámoltatni Gyurcsány Ferencet soha, mert ő kellett Orbánél kétharmadához.