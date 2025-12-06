Csiszár Jenő törvényt sértett a DPK-s Orbán-interjúval?

Ma hazánk milánói főkonzulja, Csiszár Jenő kérdezte Orbán Viktor pártelnök miniszterelnököt a Fidesz Digitális Polgári Kör kecskeméti úgymond háborúellenes gyűlésén.

Csakhogy, meglehet, ezzel törvényt sért.

Merthogy a 2016. évi LXXIII., a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvényben az áll, hogy:

„Konzuli tisztviselőnek minősül a hivatásos konzuli tisztviselő és a tiszteletbeli konzuli tisztviselő.”

továbbá: „Hivatásos konzuli képviselőnek a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériummal (a továbbiakban: minisztérium) kormányzati szolgálati jogviszonyban álló azon kormánytisztviselő nevezhető ki, aki…”

És a 2011. évi CXCIX., a közszolgálati tisztviselőkről rendelkező törvény egyebek mellett azt írja:

„A kormánytisztviselő nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné; pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt kivéve – közszereplést nem vállalhat.”

Ha helyesen hüvelyezzük, Csiszár Jenő milánói főkonzulként konzuli tisztviselő, így kormánytisztviselő is; viszont kormánytisztviselőként „párt nevében vagy érdekében… közszereplést nem vállalhat”, következésképpen egy párt, esetünkben a Fidesz-világ DPK-gyűlésén nem interjúvolhatná Orbán Viktor párt- és miniszterelnököt.

Az ügyben ma délelőtt kértük az illetékes tárca állásfoglalását.

Példás gyorsasággal kaptunk választ a Külügyi és Külgazdasági Minisztérium Sajtó Főosztályától, íme: