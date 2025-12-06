Van kiskorú áldozata a Szőlő utcai visszaéléseknek? Meddig kell még tűrnünk? – olvassa fel Csiszár Dobrev Klára Facebookon feltett kérdését.

Aki gyerekekhez nyúl, miszlikbe kell aprítani!

– mondja hatalmas ováció közepette Magyarország miniszerelnöke. „Ahogy édesanyám mondaná: kikaparom a szemét!” Madj hangsúlyozza: a kérdező hölgy férjének miniszterelnöksége idején 80 pedofil volt börtönben, ma pedig 700.

Hol a lóvé? Hol vannak az MNB-ből ellopott milliárdok? – szól a következő kérdés. Ez fájdalmas dolog Orbán szerint. De mindennek van felelőse, a vizsgálat folyamatban van, a végén mindenki megkapja, ami jár neki.

Nem vagyunk hibátlanok, de az elmúlt 15 évben az egész magyar társadalom, a családok és a vállalkozások is gyarapodtak – mondta Orbán.