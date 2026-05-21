Pert indított a NAV-kommandó eltávolított parancsnoka, erre hirtelen már nem is jelent nemzetbiztonsági kockázatot

Többé már nem jelent nemzetbiztonsági kockázatot a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Merkur Bevetési Egységének parancsnoka. A kommandó vezetéséhez szükséges C típusú átvilágítást az Alkotmányvédelmi Hivatal tavaly vonta vissza, a NAV-vezetés pedig az intézkedésre alapozva – máig tisztázatlan okokból – eltávolította Tornai Márkot a Merkur éléről.

Tornait 2025 nyarán menesztették, miután a sajtóban megjelent, hogy „kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt eljárás van ellene folyamatban.” A 444.hu tavaly júliusban írt arról, hogy információik szerint Tornait őrizetbe is vették, ám az ügyészség órákon belül cáfolta az értesülést. Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az eset után azt közölte: a kommandós parancsnok nincs és nem is volt őrizetben, és gyanúsítást sem közöltek vele soha.

Tornai a 24.hu megkeresésére közölte, hogy egy hónappal a hamis drogvádakat közlő cikk megjelenése előtt hirtelen, előzmény és indoklás nélkül visszavonták a Merkur Bevetési Egységnél betöltött osztályvezetői megbízását.

A NAV-os belső ügyek a napokban kerültek ismét reflektorfénybe, miután az adóhivatal egykori nyomozója, Tiszolczi Lajos a Partizánnak kitálalt az általa tapasztalt politikai beavatkozásokról.