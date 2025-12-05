- Orbán Viktor: Két nagy kő legördült a szívünkről
- Megszüntették a kegyelmi botrány kapcsán indult nyomozást a Balog Zoltánt és a református zsinatot érintő hamisítási ügyben
- Magyar: A Tisza listájáról legalább öt roma képviselő fog bekerülni a parlamentbe
- Csalás gyanúja miatt nyomoznak az orosházi Fidesz frakcióvezetőjét érintően, akitől milliókat követel vissza a város
- Áder János mégis háborúellenes gyűlés szónoka lesz
- A kormány benyújtott egy törvényjavaslatot a Budapestet megmentő segélyhitelről
- Az MVM vezérigazgatója szerint Magyarország felkészült az orosz gázról való leválásra
- Történelmi mérkőzést játszott a magyar kéziválogatott, vért izzadt a vb-negyeddöntőért
- Súlyos vereségre készül a Fidesz?
A nap legfontosabb hírei – 2025.12.05.
Adrián Zoltán / 24.hu
Karácsony Gergely főpolgármester fáklyával vonul a kormányzati politika ellen tiltakozó menet élén a Karmelitához.
Adrián Zoltán / 24.hu
