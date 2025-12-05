Megszüntették a kegyelmi botrány kapcsán indult nyomozást a Balog Zoltánt és a református zsinatot érintő hamisítási ügyben

Lezárta a nyomozást a rendőrség abban a tavaly indított nyomozásban, amelyet egy magánszemély feljelentése alapján hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja miatt, ismeretlen tettes ellen indítottak egy Balog Zoltánt is érintő ügyben– értesült a 24.hu.

Még 2024 őszén Vargha Anikó korábbi tököli kántor tett feljelentést a rendőrségen. Ennek előzménye egy 2024 tavaszi panaszbeadvány volt, melyet Vargha a Magyar Református Egyház (MRE) Zsinati Bíróságához intézett. A beadvány lényegi részében az állt, hogy Balog Zoltán már püspökként – a nyilvánosság kizárásával, az egyházzal való egyeztetés nélkül – lobbizott a pedofil bűncselekmény elkövetésében segítő, akkor már börtönben ülő K. Endre kegyelméért Novák Katalinnál, és az államfő végül kegyelmet is adott az egykori bicskei igazgatóhelyettesnek.