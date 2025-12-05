Csalás gyanúja miatt nyomoznak az orosházi Fidesz frakcióvezetőjét érintően, akitől milliókat követel vissza a város

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya csalás gyanúja miatt nyomozást indított az Indevox Kft.-t érintően, mely szoftverfelhasználói jogokat – köztük egy levelező programot – értékesített az orosházi polgármesteri hivatal részére – értesült róla a 24.hu.

Az Indevox Kft. egyetlen tulajdonosa és vezetője az orosházi Fidesz frakcióvezetője, Lövei Ferenc Mihály.

Az ügyben Tatár Zoltán jegyző tett feljelentést, mert a hivatal által használt szoftverek licencszerződéseinek vizsgálata közben az Indevox Kft. részéről jelentős szabálytalanságokat és „feltehetően megtévesztő magatartást” tártak föl.