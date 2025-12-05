csalás gyanújafideszindevox kft.jegyző
Belföld

Csalás gyanúja miatt nyomoznak az orosházi Fidesz frakcióvezetőjét érintően, akitől milliókat követel vissza a város

Lövei Ferenc hivatalos Facebook oldala
admin Horváth Csaba László
2025. 12. 05. 10:34
Lövei Ferenc hivatalos Facebook oldala
Orosháza jegyzője hivatalból tett feljelentést, szerinte a fidesz frakcióvezetőjének cége megtévesztette az önkormányzatot, és valótlan tartalmú dokumentumot állított ki. Információink szerint az ügyben két tanút már kihallgatott a rendőrség, egyikük családja önkormányzati lakásban él, melynek bérleti szerződését épp most kezdte el firtatni a kormánypárti frakcióvezető. A város ellenzéki polgármestere szerint 2012 óta folyik a közpénz Lövei Ferenc cégébe.

A Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság Gazdaságvédelmi Osztálya csalás gyanúja miatt nyomozást indított az Indevox Kft.-t érintően, mely szoftverfelhasználói jogokat – köztük egy levelező programot – értékesített az orosházi polgármesteri hivatal részére – értesült róla a 24.hu.

Az Indevox Kft. egyetlen tulajdonosa és vezetője az orosházi Fidesz frakcióvezetője, Lövei Ferenc Mihály.

Az ügyben Tatár Zoltán jegyző tett feljelentést, mert a hivatal által használt szoftverek licencszerződéseinek vizsgálata közben az Indevox Kft. részéről jelentős szabálytalanságokat és „feltehetően megtévesztő magatartást” tártak föl.

A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk? Akkor a folytatáshoz!

Már előfizető vagyok,

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
A 92 éves Michael Caine kerekesszékben ülve bukkant fel egy filmfesztivál vörös szőnyegén
Orbán Viktor: Két nagy kő legördült a szívünkről
100 ezer forintot kapnak karácsonyra egy borsodi falu lakói
40 milliárd forintból épít újjá egy szellemfalut a magyar kormány Azerbajdzsánban
Orbán a háborúról, Kelet-Magyarország felzárkóztatásáról és a választás tétjéről – ez hangzott el a nyíregyházi DPK-gyűlésen
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik