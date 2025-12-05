Az MVM vezérigazgatója szerint Magyarország felkészült az orosz gázról való leválásra

Mátrai Károly szerint az MVM felkészült arra, ha le kell válni az orosz gázról, ezt a Reutersnek nyilatkozva mondta a részvénytársaság vezérigazgatója.

Mátrai kijelentette, a magyar állami tulajdonban álló vállalatcsoport képes lesz elegendő gázzal ellátni a lakosságot abban az esetben is, ha kiesik az orosz import, bár ez jó eséllyel áremelkedéssel fog járni.

Az Európai Unió tagállamai szerdán állapodtak meg abban, hogy 2027 végére megszüntetik az orosz importgáz vásárlását, amivel a kontinensnek a Moszkvával szembeni, több évtizede húzódó energetikai kitettségének kívánnak véget vetni. A rövidtávú gázszerződéseket a döntés már 2026 júniusától érinteni fogja. A magyar kormány ugyanakkor ellenzi a lépést és már be is jelentette, hogy megtámadja a döntést az Európai Unió Bíróságán.

Az MVM a régióban több mint 10 milliárd köbméter gázzal kereskedik és a magyar nagykereskedelmi piacon nagyjából 40-45 százalékos részesedéssel rendelkezik. Mátrai elmondta a hírügynökségnek, hogy más beszállítókkal is tárgyalnak, bár egyet sem nevezett meg.

A vezérigazgató úgy véli, hogy ha a hosszú távra szóló magyar-orosz gázszerződést is érintené a tervezett tiltás, az MVM képes lenne hozzáférni különböző európai LNG-kikötők kapacitásaihoz, és mindezek következményeként „valószínűleg lesz elegendő gáz”.

A vezérigazgató szerint ugyanakkor a gáz LNG-kikötőkből való beszállítása meg fogja növelni az árakat.

(via hvg.hu)