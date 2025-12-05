interjúkossuth rádiórbán-viktor
Orbán Viktor: Két nagy kő legördült a szívünkről

Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
admin Kassai Zsigmond
2025. 12. 05. 07:27FRISSÍTVE: 2025. 12. 05. 08:01
Kaiser Ákos / Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály / MTI
A „Tisza-csomag”, Barátság-kőolajvezeték, és a minimálbér a fő témák a péntek reggeli miniszterelnöki interjúban.
07:59

Orbán: Két nagy kő már legördült a szívünkről, de van egy harmadik kő is

Az, hogy Magyarország rajta maradjon azon a szállítási útvonalon, amelyen keresztül orosz olaj, egy másik irányból pedig gáz érkezik, létkérdése a magyar gazdaságnak és a magyar családoknak

– figyelmeztetett Orbán Viktor, aki szerint fontos a hálánkat kifejezni Donald Trump amerikai elnöknek az amerikai szankciók alóli mentesség miatt.

A másik megállapodást a miniszterelnök szerint Oroszországgal kellett megkötni, mert garancia kellett arról, hogy bármi is történik az orosz energetikai rendszerrel, Magyarország megkapja az orosz energiát, ami szerződés szerint jár neki.

Két nagy kő már legördült a szívünkről, de van a szívünkön egy harmadik kő is, ez Brüsszel

– mondta a miniszterelnök, aki sérelmezte, hogy az Európai Unió totális tiltást szeretne elérni 2027-től az orosz energiahordozókra. Orbán szerint nyertünk egy kis időt, és lehet reménykedni abban, hogy az egész szankciós politika a múltté lesz, ha sikerül megállapodni a békéről.

Nekünk most azt kell elérnünk Brüsszelben, hogy ezt a döntést ne hozzák meg, vagy minél később lépjen hatályba

– mondta Orbán az Európai Unió szankciós terveiről.

07:47

A nagy pillanat

A befagyasztott orosz pénzekről is beszélt Orbán Viktor, aki helyteleníti az Európában befagyasztott orosz vagyon kamatainak felhasználását. Orbán szerint itt van a pillanat, amikor kiderült, hogy ez nem olyan egyszerű a „belgák” sem akarják, hogy egy nemzetközi per esetén garanciák nélkül maradjanak, ha az oroszok kérnék vissza a pénzüket.

Orbán szerint úszik az Európai Unió a korrupcióban, és ennek az Európának kellene mondani valamit az ukrajnai korrupcióról.

07:41

A következő napokban eldől, hogy letekerik-e a háború lángját

Akinek ereje van, az cselekszik, akik gyengék, azok beszélnek – ezzel magyarázta Orbán Viktor miniszterelnök, hogy az amerikaiak és az oroszok tárgyalnak az ukrajnai béketervről, az európaiak pedig nem. A miniszterelnök szerint izgalmas pillanatban vagyunk, és a következő napokban dől el, hogy közeledik-e hozzánk a háború, vagy végleg letekerik a háború lángját.

Ha az európaiak akarata érvényesül, akik szerint folytatni kell a háborút, akkor a háború folytatódni fog  – vélekedett a miniszterelök.

07:32

Érkezik a miniszterelnök

Érkezik a Kossuth Rádió stúdiójába a miniszterelnök. Reggel hat óra után Törőcsik Zsolt műsorvezető azt mondta, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni támadásról, a „Tisza-csomagról”  és a minimálbérről fogja kérdezni Orbán Viktort fél nyolc után.

