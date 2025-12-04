Orbán és Pintér után a püspöki konferencia is megszólalt a petesejt-adományozásról szóló fideszes javaslatról

Közleményt adott ki a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a petesejt-donáció ügyében, bírálva az ez ügyben az Országgyűlés előtt lévő fideszes törvényjavaslatot.

A petesejt-donáció – és ezt más országok tapasztalata is alátámasztja, ahol bevezették – szélesre nyitja az utat a béranyaság, a gyermek «rendelésre» való megszerzése vagy az azonos nemű párok gyermekhez jutása előtt. Ferenc pápa így tanított erről: «A béranyaság súlyosan sérti a nő és a gyermek méltóságát… A gyermek mindig ajándék, és soha nem lehet egy szerződés tárgya»

– írják.

Amint arról beszámoltunk, fideszes képviselők – köztük több orvos – októberben nyújtottak be olyan javaslatot a parlamentnek, melynek értelmében január elsejétől Magyarországon is elérhető lehet az olyan petesejt-donáció, amikor az adományozók fizetséget kaphatnak.

Kaáli Géza nyugalmazott szülészprofesszor, aki az 1990-es években létrehozta a nevét viselő meddőségi centrumokat, novemberben úgy nyilatkozott: az orvosok üdvözölni fogják a változtatást, azonban szívesen megkérdezné Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest,

hogy vajon volt-e a törvénymódosításról egyeztetés az egyházzal, s vajon kér-e az egyház azért cserébe valamit, hogy ezúttal elhallgatja elutasító álláspontját az ügyben.

A katolikus püspöki kar friss közleményében azonban mégis csak kifejti – közismerten elutasító – álláspontját, miszerint, „egy rossz döntés következményei évtizedekre beépülnek a társadalmi gyakorlatba. Ha valóban a családot akarjuk védeni és segíteni, akkor nem szabad olyan utakat támogatnunk, amelyek hosszú távon éppen a család természetes és isteni rendjét rombolják.”

Hogy a fideszes képviselők törvényjavaslata vitákat váltott ki, abból is sejthető, hogy bár az általános vitáját októberben lefolytatták, a szavazást decemberre halasztották.

A téma előkerült Pintér Sándor bizottsági meghallgatásán is, a belügyminiszter azt mondta:

a petesejt-adományozás erkölcsi kérdéseket is felvet, amiknek a megválaszolása a parlament feladata, mi készen vagyunk a végrehajtására.

Orbán Viktor pedig november végén arról beszélt a párbeszédes Szabó Tímea kérdésére, hogy az ügyben „óriási viták vannak”, amik nem jutottak nyugvópontra. „Nagy részük morális kérdés, több időt kell adnunk, hogy ezt lefolytassuk” – jelentette ki a miniszterelnök.