Pintér Sándor: A petesejt-donáció erkölcsi kérdés is

A kormánypárti többségű népjóléti bizottság négy igen és tíz nem arányban leszavazta, hogy a jelen lévő civil szervezetek, például a Magyar Orvosi Kamara és az SOS Gyermekfalvak képviselői kérdezhessenek a bizottság keddi meghallgatásán Pintér Sándortól, írja a Telex.

A meghallgatáson részt vett Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára és Takács Péter egészségügyi államtitkár is. A népjóléti bizottságban a belügyminiszter az egészségügy és a gondoskodáspolitika eredményeiről számolt be.

Szőlő utca

Pintér a meghallgatáson többek közt elmondta, hogy hét büntetőeljárás indult a Szőlő utcai ügyben, és azt ígérte:

meg fog történni azoknak a részt vevő rendőröknek az elszámoltatása, akik bármilyen szabályszegést is követtek el, éppen vizsgálják a felelősségüket.

A belügyminiszter elmondása szerint öt ügyben még folyamatban van a nyomozás, és van olyan, ahol személyes bosszúról van szó, de bűncselekmény nem történt, van olyan, ami vádemelési javaslatra fog kerülni az ügyészségre – mondta Pintér, aki arról is beszélt, hogy két nevelő szexuális kapcsolatot létesített a Szőlő utcában neveltekkel, ebben is folyik büntetőügy, de ezt nem részletezte.

Erkölcsi kérdés

A meghallgatáson Szabó Tímea a meddőségi eljárásokkal kapcsolatban kérdezte Pintért, megemlítve, hogy 20 ezer beültetésből 3000 sikeres a lombikprogramban. Az ellenzéki politikus megkérdezte, hogy miért nem engedélyezik a petesejt-donációt. A tárcavezető válaszában azt mondta: