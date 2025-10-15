A Fidesz átírná az ivarsejt-adományozás szabályait

A Fidesz-frakció néhány tagja módosítaná az egészségügyről szóló törvény ivarsejt-adományozásról szóló szabályait. A javaslat szerint az Orbán-kormány a vágyott gyermekek megszületése érdekében bővítette 2010-től a családtámogatási rendszert, indított otthonteremtési programokat, támogatja a fiatalok életkezdését. A cél, hogy gyermeket vállalók anyagilag jobban járjanak, mint azok, akik nem. A fideszes képviselők érvelése

A vágyott gyermekvállalás, az egészséges újszülöttek mind nagyobb számban és biztonsággal történő megszületésének az orvostudomány támogató lehetőségeinek fokozott kihasználásával történő elősegítése érdekében szükséges az ivarsejt-donációra vonatkozó szabályozás korszerűsítése.

A meddő párok kezelésenél (a reprodukciós eljárásnál) az ivarsejt adományozásért ellenérték nem kérhető, nem adható. Az adományozó adományozással összefüggő költségeit, jövedelemkiesését – miniszteri rendeletben meghatározott körben és feltételek mellett – meg kell téríteni. A módosítása lényege, hogy a hímivarsejt és a női ivarsejt helyett a jövőben csak ivarsejt szerepel majd a jogszabály szövegében.

Ivarsejtet reprodukciós eljárás végzésére, sejtbanki tevékenységen belül ivarsejtbanki tevékenység végzésére, illetve ivarsejt kutatására jogosító működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltatónak, valamint ivarsejt kutatására jogosult kutatóhelynek lehet közvetlenül felajánlani.

Az ivarsejt-adományozás és -letét szabályait január elsejétől módosítaná a Fidesz. Közben kiderült, hogy a kormány eredményességi díjazást vezetne be a természetes fogamzássegítés körében a Rekonstruktív Reproduktív Medicina (RRM) rendszerszintű finanszírozásában.

A Belügyminisztérum által benyújtott rendelettervezetet szerint jövőre a Rekonstruktív Reproduktív Medicinát végző egészségügyi szolgáltatók úgynevezett eredményességi díjazást kapnak, mondván, a kormány elkötelezett a meddőség kezelése mellett, különös

tekintettel azokra a módszerekre, amelyek a mesterséges megtermékenyítéshez képest kevésbé megterhelőek, és lehetőséget biztosítanak a fogamzás természetes támogatására.

A rendelet célja, hogy a lombikbébi kezelést mellőző, a természetes teherbeesést segítő RRM szélesebb körben is elérhető legyen. A rendelet a törvénymódosítással egyidőben, 2026. január 1. napján lépne hatályba.

Az Orbán-kormány arról már korábban határozott, hogy a RRM szakrendelésre az idei költségvetésből 195 215 000 forintot szán, ám jövőre már 500 millió forintnak kell rendelkezésre állnia. A Budai Irgalmasrendi Kórház szakambulanciáját bemutató sajtótájékoztatón tavaly ősszel Latorcai Csaba, a KDNP alelnöke arról beszélt, hogy szükség lenne a kapacitások növelésére, pártja nevében közbenjár, hogy a centrum működése normatív alapú legyen.