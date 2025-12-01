Elsodort egy embert a vonat a záhonyi fővonalon Nyíregyháza és Debrecen között – közölte a MÁV hétfőn délután a honlapján.

A tájékoztatás szerint a Nyíregyházáról 14:37-kor Debrecenbe indult személyvonat érintett a balesetben, amely Bocskaikert közelében történt. A közlemény szerint a baleset miatt a délutáni órákban meghosszabbodhat a menetidő a záhonyi fővonal Debrecen–Nyíregyháza vonalszakaszán, mert Apafa és Hajdúhadház között csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok a helyszínelés végéig.

Szintén elgázolt egy embert a vonat Tatabányán, a vasútállomásnál, a Jedlik Ányos utca közelében a katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. A város hivatásos tűzoltói vonultak ki a balesethez, ahol segítettek leszállni a szerelvényen utazóknak. A MÁV erről a balesetről azt írta, hogy

Tatabánya állomáson, a váltókörzetben ütött el egy – feltehetőleg öngyilkossági szándékkal – vonat elé lépett embert a Budapestről Szombathelyre közlekedő Savaria InterCity. A vonat utasait egy következő, Győr felé tartó vontra szállítják át.

A baleset miatt a győri fővonalon hosszabb menetidőre, rövidebb útvonalon közlekedő és kimaradó elővárosi járatokra is lehet számítani a délutáni, kora esti órákban. Szárliget és Tatabánya között a helyszínelés végéig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok.