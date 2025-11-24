Magyar Péter gyorsan válaszolt Cser-Palkovics András fideszes polgármester hétfői levelére: szeretettel látják őt és családját is a Tisza Párt országjárásának advent első vasárnapjára eső székesfehérvári rendezvények végén, a karácsonyfa állításon.

Cser-Palkovics a levelében azt írta, hogy értesülései szerint a Tisza Párt november 30-án délután 4 órakor tervez politikai nagygyűlést tartani a városban. Mint írta, Székesfehérvár mindenkit, a tiszásokat is tisztelettel fogadja. Azonban felhívta Magyar figyelmét arra, hogy az említett napon gyújtják meg az első gyertyát a város adventi koszorúján, a karácsonyi fényeket is ekkor kapcsolják fel, az adventi vásár pedig már zajlik. Ezért arra kérte a pártelnököt, hogy a rendezvényük tervezése során a helyi adventi programokat vegyék figyelembe.

Magyar Péter a közösségi oldalán azt válaszolta a polgármesternek, hogy a Tisza eddigi székesfehérvári rendezvényei több ezer embert vonzottak és mindig jó hangulatban, békében zajlottak, erre készülnek november 30-án is. Arról írt ezután, hogy a Tisza tavaly az adventi időszakban a „Mennyből az angyal” jótékonysági akció keretében több ezer családnak segített több tízmillió forint értékben. Igyekeztek ajándékot vinni a gyermekotthonokban nevelkedő gyerekeknek is, és most is így fognak tenni.

Talán arra is emlékszik (az ország lakossága bizonyosan), hogy az Ön párttársai, Menczer Tamás és Fülöp Attila voltak azok, akik egészen penetráns és embertelen módon megakadályozták, hogy a gyermekotthonokban nevelkedő gyermekekhez eljussanak karácsonyra a jóérzésű magyarok ezrei által felajánlott csodálatos ajándékok. Megköszönöm, ha jelzi a fideszes verőembereknek, hogy miről is szól az adventi időszak

– folytatta Magyar. Ezzel egyrészt arra utalt, hogy a Fidesz kommunikációs igazgatója a pécsi gyermekotthon kapujában „kicsizte” és provokálta őt, a gondoskodáspolitikáért felelős államtitkár pedig volt, hogy személyesen akadályozta meg azt, hogy a Tisza átadhassa az ajándékokat az állami gondozott gyerekeknek tavaly decemberben.

A Tisza elnöke a székesfehérvári rendezvényük helyszínével kapcsolatban megnyugtatta Cser-Palkovicsot, a kollégái szívesen egyeztetnek a város vezetésével és a hatóságokkal. „Biztos vagyok benne, hogy megfér két békés rendezvény a csodálatos városukban” – tette hozzá. A hagyományos adventi gyertyagyújtás után, a polgármestert és családját is szeretettel látják a Tisza karácsonyfa állításán, ahol karácsonyi zenével és egy pohár forralt borral vagy teával fogadják majd, ha elmegy.

A Tisza Párt korábban azt közölte, hogy a jelöltállítási folyamat utolsó részeként november 30-án megtartják a harmadik pártkongresszusukat, ahol bemutatják a 106 egyéni képviselőjelöltjüket, akik elindulnak a 2026-os parlamenti választáson. Magyar új posztjában az országjárásuk állomásaként hivatkozott a székesfehérvári rendezvényre, ezért a kérdés tisztázása végett elküldtük kérdéseinket a Tiszának.

Cser-Palkovics Andrással a nyáron készített interjút a 24.hu, amelyben a kormánypárton belüli polgári, adott esetben kritikus karakteréről is kérdeztük őt.