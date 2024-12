Magyar Péter elhárított ajándékai a gyermekvédelmi főigazgatóság központjába kerültek

Magyar Péter és csapata péntek reggel először egy III. kerületi gyermekotthonhoz érkezett egy megpakolt kamionnal, hogy megajándékozzák a rászoruló gyerekeket a Legyél a Változás civil egyesület nevében. A Tisza Párt elnöke a bejelentkező videójában szóvá tette, hogy a Gyermekvédelmi Főigazgatóság továbbra sem adja a hozzájárulást az ajándékozásukhoz. A politikus és csapata aznap délután egy fóti intézménynél is megpróbálták eljuttatni a gyerekekhez a csomagokat, ahol nem először személyesen Fülöp Attila gondoskodásért felelős államtitkár is megjelent, és ezúttal arra hivatkozva akadályozta meg az ajándékok átadását, hogy több hibát is vétettek a fenntartóval kötött szerződésben. Fülöp a kormányzat képviseletében ezek után mindössze pár órával maga elment egy gyermekotthon karácsonyi eseményére, ahol ajándékokat adott át az ott lakóknak.

Magyar Péterék annak ellenére, hogy nem adhatták át az ajándékokat, ott hagyták azokat, a 444 pedig megkérdezte az ezért a területért is felelős Belügyminisztériumot (BM), mi történt a csomagokkal, azokat végül megkapták-e a gyerekek.

Az intézménybe érkezett adományok a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság központjában kerülnek elhelyezésre mindaddig, amíg a szerződéskötés megvalósul

– írta a BM.

A minisztérium sajtóosztálya levelében arról is írt a válaszlevélben,

szomorúnak találják, hogy Magyar Péter „csak kelléknek használja a gyermekotthonokban élő gyerekeket politikai haszonszerzés céljából”. Szerintük ha valóban segíteni akarna a Tisza Párt, akkor aláírta volna az adományozáshoz szükséges szerződést.

„Az SZGYF nyitott és együttműködő volt Magyar Péterrel és az egyesülettel, hogy minél hamarabb létrejöjjön az adományozáshoz szükséges szerződés, ám a Tisza Párt egyesülete még mindig nem írta alá azt” – állították.