Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere levelet írt Magyar Péternek azzal kapcsolatban, hogy az értesülései szerint a Tisza Párt november 30-án délután 4 órakor politikai nagygyűlést tervez tartani a városban.

A Tisza Párt korábban azt közölte, hogy a jelöltállítási folyamat utolsó állomásaként november 30-án megtartják a harmadik pártkongresszusukat, ahol bemutatják a 106 egyéni képviselőjelöltjüket, akik elindulnak a 2026-os parlamenti választáson. Ezzel kapcsolatban elküldtük kérdéseinket a Tiszának, amint válaszolnak, beszámolunk róla.

Magyar Péter júliusban Orbán Viktor szokványos tusványosi előadásával párhuzamosan Székesfehérváron tartott hasonlóan nagyívű beszédet, amelyben határozottan kiállt a Tisza Nyugat- és Európa-pártisága mellett.

Cser-Palkovics a levelében azt írta, hogy a pártok közötti versenynek természetesen részét képezik a politikai rendezvények is, emellett tartja, amit nyáron, előző helyi rendezvénye kapcsán mondott a Tisza elnökének: „Fehérvár mindenkit, Önöket is tisztelettel fogadja, azonban fel kell hívjam a figyelmét néhány fontos körülményre!”

A polgármesternek arról nincs pontos információja, hogy a Tisza hol tervezi megtartani a rendezvényt, a szóban forgó időpont azonban Advent első vasárnapjára esik. Székesfehérváron ezen a napon, késő délután gyújtják meg az első gyertyát a város adventi koszorúján, és a karácsonyi fényeket is ekkor kapcsolják fel hagyományos programjaik részeként. Emellett zajlik már az adventi vásár is, ami érinti a történelmi belváros jelentős részét.

Cser-Palkovics András ezért arra kéri Magyart, hogy a rendezvényük helyszínének vagy időpontjának megválasztásakor, illetve a hatósághoz tett bejelentés és a közterület-használati engedély benyújtásakor a helyi adventi programokat vegyék figyelembe. A városi programok szervezői egyeztetésre is nyitottak, amennyiben a tiszások ezt igénylik. „Biztos vagyok abban, hogy egy kis jószándékkal megtalálható az a helyszín, ahol az Önök politikai nagygyűlése és Fehérvár közösségének adventi programjai nem ütköznek” – írta.

A székesfehérvári polgármesterrel a nyáron készített interjút a 24.hu, amelyben a kormánypárton belüli polgári, adott esetben kritikus karakteréről is kérdeztük őt.