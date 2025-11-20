Brunei szultánja szobrot is kapott Budapesten

Orbán Viktor javaslatára kapta az elismerést a világ egyik legdrágább magángépével Budapestre érkező Brunei szultánja Sulyok Tamástól. A köztársasági elnök a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyaklánccal és az arany sugaras csillaggal állami kitüntetést adományozta

Őfelsége Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar ’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien

részére. Az uralkodó a magyar–brunei diplomáciai, gazdasági, oktatási kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett elkötelezett munkájáért kapta az elismerést. A hvg.hu emlékeztet rá, hogy Haji Hassanal Bolkiah 1967 óta ül trónján. Három feleségétől öt fia és hét lánya született. Ő miniszterelnök, a külügy-, pénzügy- a gazdasági és védelmi miniszter is.

Sulyok Tamás közösségi oldalán számolt be arról, hogy büszkeséggel és magyaros vendégszeretettel mutatták be a szultánnak és Abdul Mateen hercegnek a magyar lovashagyományokat. A Kincsem Park beszámolója szerint a szultán a program zárásaként egy Kincsemet ábrázoló szobrot is átvehetett a köztársasági elnöktől. A kitüntetés indoklása kapcsán a hvg.hu felidézi, hogy a külkereskedelmi forgalmunk tavaly mindössze félmillió forint volt, de a 2022-es „csúcsévben” is alig haladta meg a 10 millió forintot.