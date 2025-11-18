bruneibrunei szultánhassanal bolkiahluxus
A világ egyik legdrágább magángépe landolt Budapesten

A brunei szultán maga is szokta vezetni a gépet.
2025. 11. 18. 10:11

Kedden kora reggel landolt a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren a brunei szultán Boeing 747-ese magángépe – írta a vezess.hu, amely szerint ez lehet a világ egyik legdrágább magángépe.

Az alapgép ára önmagában meghaladhatja a 200 millió dollárt, de a szultán még 100–150 millió dollárt rákölthetett, hogy ne maradjon el a luxusa a saját rezidenciájától. A gépet sokan csak „repülő palotaként” emlegetik. A vezess.hu szerint a kabinban aranyozott díszítések futnak végig, a fürdőszobákban állítólag valódi aranyból készült mosdókagylók, a falakon különleges kristály- és fabetétek találhatók, a nappali és tárgyalórész pedig olyan, mintha egy luxuspalota egyik szárnyából emelték volna át a levegőbe.

A gép fedélzetén volt maga a brunei szultán, Hassanal Bolkiah, aki hivatalos látogatásra érkezett Magyarországra. „Nagy jelentőségűnek tartjuk a szultán hivatalos állami látogatását Budapesten” – mondta előzetesen Szijjártó Péter külügyminiszter.

