Körözés alatt állt az óvodába késsel berontó férfi, kábítószert és szamurájkardot is találtak a kocsijában

A rendőrség őrizetbe vette és a letartóztatását kezdeményezte annak a férfinak, aki késsel a kezében hatolt be egy XV. kerületi óvodába. A rendőrök kimenekítették a gyerekeket és a felnőtteket is az intézményből, a TEK műveleti egységei pedig a helyszínen elfogták a támadót. A gyerekeket az ablakon keresztül kellett kimenekíteni az épületből.

A rendőrség közleménye szerint a férfi

a közelben álló kocsijában, amelyből a rendőröket meglátva kiugrott, és menekülni kezdett, egy üres whiskys- és egy megbontott vodkás üveget, körülbelül 100 gramm kábítószergyanús anyagot, valamint egy szamurájkardot és egy kést találtak.

Kiderült az is, hogy az elkövető körözés alatt állt. Azért adtak ki ellene elfogatóparancsot, mert gyanú szerint október 3-án a XX. kerületben társaival teleszkópos vasrúddal, ismertebb nevén viperával bántalmazott valakit. A korábbi bűncselekmény miatt súlyos testi sértés kísérlete és felfegyverkezve, csoportosan elkövetett garázdaság bűntett megalapozott gyanújával hallgatták ki.

A 41 éves B. Gábor tagadta a bántalmazást.