Késsel fenyegetőzve rontott be egy XV. kerületi óvodába egy férfi, 58 gyereket és 13 felnőttet mentettek ki a TEK-esek segítségével

Késsel fenyegetőzve ment be egy XV. kerületi óvodába egy férfi. A rendőrök kimenekítették a gyerekeket és a felnőtteket is az intézményből, a TEK műveleti egységei pedig a helyszínen elfogták a férfit.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy felfegyverkezett férfiről kaptak információt pénteken. A jelzést követően a BRFK értesítette a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeit, és megkezdték a férfi felkutatását.

A rendőrök 12 óra 30 perc körül felismerték a bejelentésben szereplő férfit, aki bement egy XV. kerületi óvoda udvarára. A TEK egységei a BRFK rendőreivel közösen azonnal intézkedtek az intézményben lévő 58 gyermek és 13 felnőtt kimenekítéséről, akiket egy közeli templomba kísértek át.

A rendőrség közleménye szerint az óvodában tartózkodók közül senki nem sérült meg, és a gyerekek egy percig sem voltak veszélyben. A BRFK rendőrei a kimenekítéssel párhuzamosan lezárták a területet.

A TEK tárgyalója felvette a kapcsolatot a férfivel, folyamatosan tárgyalt vele, melynek hatására a férfi együttműködővé vált, megadta magát, és letette a nála lévő kést. A 41 éves férfit a műveleti egységek megbilincselték, majd átadták a rendőröknek. Elszámoltatása folyamatban van.