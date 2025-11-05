Török Gábor: A kormánypárti támadások legfeljebb a saját táborukban hatnak úgy, ahogy szeretnék

Nem lehet azt állítani, hogy a Fidesz ne tenne meg mindent a választási győzelemért. Csak az elmúlt pár hónapban annyi mindennel jött elő a Tiszával kapcsolatban, amennyinek – gondolhatják, gondolhatták – elégnek kellene lennie ahhoz, hogy az ellenzéki pártot jelentősen meggyengítse. És mégsem ezt látjuk

– írta Török Gábor szerda délelőtt Facebook-oldalán. A politikai elemző felhívta a figyelmet arra, hogy nem csak arról van szó, hogy a független közvélemény-kutatásokban vezet a Tisza, de a kormánypárti mérésekben is „meglepődve olvashatja a Tisza fáradásáról, kiszáradásáról, végéről naponta halló fideszes szavazó, hogy még mindig 40 százalék felett és valamivel a náluk vezető Fidesz mögött van az ellenzéki párt a biztos szavazó pártválasztók között”.

Ennek oka Török szerint egyrészt valószínűleg az, hogy a Tisza „nagyon másképp viselkedik, mint a korábbi ellenzék: minden támadásra azonnal, késlekedés nélkül visszatámad, nem engedi, hogy a saját szavazói az üggyel kapcsolatban gondolatmankók nélkül maradjanak.”

Így a kormánypárti támadások legfeljebb a saját táborukban hatnak úgy, ahogy szeretnék, azon kívül inkább csak erősítik azt a képet, hogy a Fidesz nehéz helyzetében minden eszközt megragad.

Másrészt az elemző szerint a Fidesz Tiszával kapcsolatos témái között egyelőre nem volt klasszikusan „egyoldalú”, és az adatszivárgási vagy adatlopási ügyet is pont olyan „kétoldalú” témának tartja, amelynél

Lehet azt állítani, hogy a Tisza követett el hibát, és hogyan lehetne rábízni valakire az országot, aki a saját szimpatizánsainak az adataival sem bánik gondosan. Meg lehet azt mondani, hogy vajon az-e a felelős, akitől lopnak, vagy az, aki a lopott adatokat felhasználja politikai céljai érdekében.

Miután mindkettő elmondható úgy, hogy az emberek százezrei számára hiteles legyen, ezektől a témáktól Török szerint nem várható komoly fordulat a pártok versenyében.