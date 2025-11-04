török gáborpolicy solutionskampány
Belföld

Török Gábor megmutatta az egyetértési pontot kormánypárti és ellenzéki szavazók között

Szajki Bálint / 24.hu
admin Kassai Zsigmond
2025. 11. 04. 10:16
Szajki Bálint / 24.hu

A kormány erőfeszítései ellenére csak minden hatodik válaszadó gondolja úgy, hogy javulni fog háztartása pénzügyi helyzete a Policy Solutions kedden ismertetett elemzése szerint. Ez azt mutatja, hogy a választók nem osztják Orbán Viktor optimizmusát.

A miniszterelnökkel szemben a kutatásban megkérdezettek fele úgy vélte, hogy anyagi helyzete a következő egy évben nem változik, 26 százalék romlásra számít, a többség pedig stagnálást vár a következő 12 hónaptól. Ez pártpreferenciától független jelenség, azonban a Fidesz-tábor is úgy a legoptimistább, hogy közben csak minden negyedik kormánypárti számít anyagi helyzete javulására. A legpesszimistábbak e tekintetben a Tisza-szavazók és a párt nélküliek az elemzés szerint.

Török Gábor politikai elemző erre reagálva írta kedden reggel azt, hogy

Magyarországon a legtöbb, politikailag érintett témában (tehát ahol mást mondanak a politikusok) egészen mást gondolnak a politikai táborok. Emlékezetes, hogy még az új budapesti villamosok esztétikai megítélése is pártkötődés alapján vált ketté…

A Policy Solutions adatai ehhez képest azt jelzik, hogy a választás szempontjából talán legfontosabb kérdésben (jó vagy rossz irányba mennek-e a dolgok?) az ellenzéki pártok, a kormánypárt szavazói, valamint a pártnélküliek is nagyrészt ugyanazt gondolják – mutatott rá az elemző.

Van persze különbség a kormány- és az ellenzéki oldalon, de azért a kép hasonló

– fogalmazott Török Gábor.

Törökülés című podcast műsorunk legfrissebb epizódját ide kattintva lehet meghallgatni.

Kapcsolódó
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
„Ez nem olyan küzdelem lesz, amiben bármelyik ponton azt lehetne mondani, hogy eldőlt volna a választás, mert látható, hogy a Fidesz az utolsó pillanatig fogja keresni a megoldást, hogyan lehetne javítani a helyzetén. De ez a felismerés egyben azt mutatja, hogy változtatnia kell, merthogy gond van” – mondta az elemző a Törökülésben.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Policy Solutions: A választók nem osztják Orbán Viktor optimizmusát
Házasság első látásra: Sanya szerint Rita a műsorban szereplő másik férjbe szerelmes, akit 15 éve ismer
Lex Strabag: Vitézy viccnek tartotta, Lázár mégis benyújtotta
Szuperholdat láthatunk a héten
Bemutatjuk azt az osztrák családot, amely Magyar Péter szerint „kitartja” Lázár Jánost
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik