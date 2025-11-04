Török Gábor megmutatta az egyetértési pontot kormánypárti és ellenzéki szavazók között

A kormány erőfeszítései ellenére csak minden hatodik válaszadó gondolja úgy, hogy javulni fog háztartása pénzügyi helyzete a Policy Solutions kedden ismertetett elemzése szerint. Ez azt mutatja, hogy a választók nem osztják Orbán Viktor optimizmusát.

A miniszterelnökkel szemben a kutatásban megkérdezettek fele úgy vélte, hogy anyagi helyzete a következő egy évben nem változik, 26 százalék romlásra számít, a többség pedig stagnálást vár a következő 12 hónaptól. Ez pártpreferenciától független jelenség, azonban a Fidesz-tábor is úgy a legoptimistább, hogy közben csak minden negyedik kormánypárti számít anyagi helyzete javulására. A legpesszimistábbak e tekintetben a Tisza-szavazók és a párt nélküliek az elemzés szerint.

Török Gábor politikai elemző erre reagálva írta kedden reggel azt, hogy

Magyarországon a legtöbb, politikailag érintett témában (tehát ahol mást mondanak a politikusok) egészen mást gondolnak a politikai táborok. Emlékezetes, hogy még az új budapesti villamosok esztétikai megítélése is pártkötődés alapján vált ketté…

A Policy Solutions adatai ehhez képest azt jelzik, hogy a választás szempontjából talán legfontosabb kérdésben (jó vagy rossz irányba mennek-e a dolgok?) az ellenzéki pártok, a kormánypárt szavazói, valamint a pártnélküliek is nagyrészt ugyanazt gondolják – mutatott rá az elemző.

Van persze különbség a kormány- és az ellenzéki oldalon, de azért a kép hasonló

– fogalmazott Török Gábor.

