Összeverekedett két család a temetőben Mindenszentekkor, a bunyóról videó is készült

Összeverekedett két család a kaposvári Keleti temetőben. A kaposvármost.hu által közzétett videón az látszik, hogy több mint tíz személy esett egymásnak a sírkertben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy csoportos garázdaság miatt indult büntetőeljárás az ügyben.

Azt írták, hogy két család konfliktusa torkollott tettlegességbe a kaposvári Keleti temetőben. A rendőrök azonnal intézkedtek, a rendbontók ellen csoportos garázdaság miatt büntetőeljárás indult.