bűnügykaposvárverekedéstemető
Belföld

Összeverekedett két család a temetőben Mindenszentekkor, a bunyóról videó is készült

admin Kolontár Krisztián
2025. 11. 03. 13:41

Összeverekedett két család a kaposvári Keleti temetőben. A kaposvármost.hu által közzétett videón az látszik, hogy több mint tíz személy esett egymásnak a sírkertben.

A Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság az üggyel kapcsolatban azt közölte, hogy csoportos garázdaság miatt indult büntetőeljárás az ügyben.

Azt írták, hogy két család konfliktusa torkollott tettlegességbe a kaposvári Keleti temetőben. A rendőrök azonnal intézkedtek, a rendbontók ellen csoportos garázdaság miatt büntetőeljárás indult.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Nagy Ádám bejelentette, ki lesz a Jólvanezígy új műsorvezetője
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Megvádolták az amerikai nőt szex közben kivégző, majd bőröndben elásó ír férfit – a marketinges videóra is vette a borzalmakat
Magyar elmondta, hogyan mutatják be a 106 jelöltet, miután szerinte a Fidesz kiszivárogtatta a tiszások adatait
„Apci, gyere!” – a Duchenne-szindrómával küzdő Kele szülei nem akarnak csodadokik és csodaterápiák után kutatni
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik