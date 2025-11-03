Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt

Nem tudtam, hogy vádat emeltek ellenem, de várható volt, hogy ezt fogják csinálni a választások előtt, ha úgy ítélik meg, hogy az ellenzék dolgozik, és ettől remélnek majd szavazatokat. De ez egy öngól volt a részükről

– mondta Iványi Gábor, aki lapunktól értesült arról, hogy hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt emeltek vádat ellene.

Az ügyészség a lelkészen kívül Gurmai Zita országgyűlési képviselőt, Donáth Anna volt európai parlamenti képviselőt, Szél Bernadettet és Herényi Károly volt országgyűlési képviselőt és két társukat állítja még bíróság elé. Ez volt az az eset, amikor a NAV-osok előre be nem jelentett kutatást akartak tartami a MET központjában, és Iványiék erőszakosan próbálták ezt megakadályozni az ügyészség szerint.

A vádirat szerint Iványi felhívására a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy a sorfalat a lelkész testével áttörjék. Ezen erőszakos magatartás jogszerű eljárásukban akadályozta a pénzügyőröket, de a kutatást nem tudta meghiúsítani.

Ez arról szól, hogy a politikai ellenfeleik ellen akarnak harcba szállni. Azt gondolom, hogy ez egy öngól volt, mert nem történt semmilyen bűncselekmény, én fel akartam menni az irodámba, és a NAV-osok voltak azok, akik lökdösődtek és elállták az utamat. És ők voltak azok, akik nem engedték fel az újságírókat, amikor azt mondtam, hogy én vagyok otthon itt. Számítottam arra, hogy vádat fognak majd emelni még a választások előtt, ha ezt kívánja az érdekük. Sokatmondó, hogy csak ellenzéki politikusokat emeltek ki a tömegből annak ellenére, hogy több mint százan voltak ott. Aztán pedig ezer ember is összejött az utána lévő spontán akció során.

– tette hozzá Iványi.

Megkérdeztük az Oltalom Karitatív Egyesület vezetőjét arról is, hogy mit szól ahhoz, hogy akár tíz év szabadságvesztést is kaphat a vádiratban szereplő bűncselekményért, és tart-e attól, hogy börtönbe kerül, az alábbiakat felelte:

Én úgy tudtam, hogy tizenöt évet lehet kapni ezért, de egyáltalán nem rettent meg a dolog. Amennyiben bezárnak, akkor a börtönből folytatom majd a börtön-pasztorációt, és elolvasom majd azokat a könyveket, amikre eddig nem jutott időm

A Központ Nyomozó Ügyészség által közölt vádirat szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Főigazgatósága előtt különösen nagy vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás bűntette miatt folytatott büntetőeljárásban ) a nyomozó hatóság tagjai 2022 februárjában egy egyesület központjaként működő Dankó utcai ingatlanban kutatást és lefoglalást végeztek. A pénzügyőrök arra vonatkozó tájékoztatása ellenére, hogy az eljárási cselekményen csak a szervezet vezetője és a jogi képviselő lehet jelen, Iványi Gábor azt akarta elérni, hogy a megjelent politikusok és a velük lévő tömeg is bemenjen az épületbe.

A vád szerint a tömeg egy része és a sajtó munkatársai az ablakon keresztül, részben a hátsó bejáraton keresztül bejutott az ingatlanba. A pénzügyőrök, akiknek hivatali feladatuk volt annak biztosítása, hogy illetéktelen személy ne avatkozhasson bele a kutatásba, sorfalat alkottak a helyszín biztosítása érdekében. Az ügyészség szerint Iványi kérésére a jelenlévők elkezdték őt tolni a helyszínt biztosító pénzügyőrök felé, hogy Iványi testével át törjék a sorfalat.

Kovács Katalin, a Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre azt mondta, hogy nem publikus, hogy az ügyészség milyen büntetést kért a vádlottakra.

Kérdésünkre azonban elmondta, hogy a csoport vezetője, azaz Iványi Gábor esetében 5-10 évig terjedő szabadságvesztés a büntetési tétele ennek a bűncselekménynek, míg társai esetében 2-8 évig terjedő szabadságvesztés.