A nap legfontosabb hírei – 2025. 11. 03.

Adatszivárgás a Tisza Pártnál
Magyar Péter elmondta, hogyan mutatják be a 106 jelöltet, miután szerinte a Fidesz kiszivárogtatta a tiszások adatait
Magyar Péter: Talán néhányan most megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért
Orbán nemzetbiztonsági kockázatot emleget, és azonnali vizsgálatot rendelt el a tiszás adatszivárgás miatt
„Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba?”
Ez történt még
Távozik a Blikk főszerkesztője és tartalomfejlesztési vezetője is a tulajdonosváltás után
Eltiltása után évekig táboroztatott gyerekeket a pedofília miatt elküldött pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott
A Nemzeti Múzeum főigazgatója vette át Demeter Szilárdtól a Közgyűjteményi Központ vezetését
Vádat emeltek Iványi Gábor, Szél Bernadett és több ellenzéki képviselő ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt
„A kínzás és a nemi erőszak órákig tart majd” – több mint egy tucat halálos fenyegetést kapott egy szegedi ellenzéki politikus egy magát Fidesz-szimpatizánsnak valló zaklatótól
Közel 25 év után távozik az Inforádió vezérigazgató-főszerkesztője
Igazoltatás közben bukott le T. Danny, kiderült, mit mutatott ki a drogteszt
Tóth Gabi: Nekem nagyon hiányzik Varga Judit