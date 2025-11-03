a nap legfontosabb hírei
Belföld

A nap legfontosabb hírei – 2025. 11. 03.

admin Rugli Tamás
2025. 11. 03. 21:13

Adatszivárgás a Tisza Pártnál

Magyar Péter elmondta, hogyan mutatják be a 106 jelöltet, miután szerinte a Fidesz kiszivárogtatta a tiszások adatait

Magyar Péter: Talán néhányan most megijedtetek. Ez volt a céljuk. Elnézést kérek ezért

Orbán nemzetbiztonsági kockázatot emleget, és azonnali vizsgálatot rendelt el a tiszás adatszivárgás miatt

„Hol volt Orbán Viktor, amikor az orosz hekkerek bejártak a külügyminisztériumba?”

Ez történt még

Távozik a Blikk főszerkesztője és tartalomfejlesztési vezetője is a tulajdonosváltás után

Eltiltása után évekig táboroztatott gyerekeket a pedofília miatt elküldött pap, aki a Szőlő utcában is dolgozott

A Nemzeti Múzeum főigazgatója vette át Demeter Szilárdtól a Közgyűjteményi Központ vezetését

Vádat emeltek Iványi Gábor, Szél Bernadett és több ellenzéki képviselő ellen hivatalos személy elleni erőszak miatt

„A kínzás és a nemi erőszak órákig tart majd” – több mint egy tucat halálos fenyegetést kapott egy szegedi ellenzéki politikus egy magát Fidesz-szimpatizánsnak valló zaklatótól

Közel 25 év után távozik az Inforádió vezérigazgató-főszerkesztője

Igazoltatás közben bukott le T. Danny, kiderült, mit mutatott ki a drogteszt

Tóth Gabi: Nekem nagyon hiányzik Varga Judit 

Megvan a Jólvanezígy új társműsorvezetője

Iványi Gábor: Ez egy öngól volt a hatalom részéről. Ha bezárnak, akkor a börtönből folytatom tovább a börtönpasztorációt
Molnár Gusztáv: Reggel óta többször álltam már meg otthon a lakásban, mert valami megmagyarázhatatlan érzés tört rám
Válaszonline: elképesztően sok pénzt loptak a gázpiacról, az elkövetők élcsapata politikai védelmet élvezhet
Kiderült, ki a tulajdonosa annak a luxus Mercedesnek, amit Lázár János használ
