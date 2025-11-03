A Nemzeti Múzeum főigazgatója vette át Demeter Szilárdtól a Közgyűjteményi Központ vezetését

Zsigmond Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója lett a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ (MNMKK) elnöke – jelentette be hétfőn Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter.

Októberben derült ki, hogy az MNMKK korábbi elnöke, Demeter Szilárd távozik a posztról. Távozásáról lapunknak azt mondta:

Azt a részét a munkának, amihez én kellettem, elvégeztük. Mélységében átvilágítottam az MNMKK rendszerét, évtizedes problémákra kerestünk megoldásokat. Fölmértük a hiányosságokat és a kollégákkal együtt világos víziót fogalmaztunk meg múzeumszakmai szempontból. Ezt a fejlesztési stratégiát fogadta el szerdán a kormány. Hozzávetőlegesen 5-10 évnyi fejlesztésről van szó, amit le kell menedzselni. Ahhoz már nem én kellek.

Hankó Balázs a sajtótájékoztatón az MTI beszámolója szerint emlékeztetett rá, hogy Demeter elkészítette a stratégiát, tőle most kulturális nemzetépítést vár a kormány, Zsigmond Gábor pedig elvállalta azt a feladatot, hogy ennek a stratégiának a mindennapok során történő megvalósításában részt vegyen.

Hankó arról is beszélt, hogy a Magyar Nemzeti Múzeum az elmúlt évben a rendszerváltoztatást követő legmagasabb látogatószámot érte el 670 ezer látogatóval. Kitért rá továbbá, hogy a következő években 800 milliárd forintnyi kulturális fejlesztéssel terveznek a Kárpát-medencében.

Zsigmond Gábor a további feladatairól szólva azt mondta, nagyon fontosnak tartja a fiatalokkal való együttműködést, ezért közös képzésekről és tartalomfejlesztésről egyeztetnek többek között a Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel (MOME).