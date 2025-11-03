tóth gabivarga judit
Tóth Gabi: Nekem nagyon hiányzik Varga Judit jelenléte

Varga Jennifer / 24.hu és TV2
admin Csontos Kata
2025. 11. 03. 10:41
Varga Jennifer / 24.hu és TV2
Az énekesnő elképesztő elmének tartja az egykori minisztert.

Tóth Gabi hiányolja Varga Juditot a magyar közéletből, erről a Nőfilter című műsorban beszélt. Az adás során női szerepekről, férfi-női egyensúlyról beszélgettek, és szóba került a nők közéleti szerepvállalása is – az énekesnő ekkor említette meg a volt igazságügyi minisztert.

Több a férfi politikus, mint a nő. Nekem nagyon hiányzik Varga Judit jelenléte például. Megmondom őszintén, szerintem egy elképesztő elme volt, nagyon kellemes volt, zenélt, nagyon jó ügyekért állt ki, világlátott nő. A nők több megbecsülést érdemelnének szerintem, és több hangot

– fogalmazott Tóth Gabi, aki szerint több nő kell a közéletbe.

A kegyelmi ügybe belebukott Varga Judit egyébként nemrég újra közéleti szerepet vállalt a Nemzeti Mentál Pajzs gyermekjogi védnökeként, de a politikába továbbra sem tervez visszatérni. Ezt nem ő, hanem Gulyás Gergely erősítette meg lapunknak néhány héttel ezelőtt.

Gulyás Gergely a 24.hu-nak: Varga Judit nagyon jól érzi magát, pillanatnyilag nem kíván visszatérni a politikába
A Miniszterelnökséget vezető minisztert Varga Judit reaktiválása mellett Lázár János kritikájáról, valamint a Szőlő utcáról is kérdeztük Győrben.

