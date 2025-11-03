Közel 25 év után távozik posztjáról az Inforádió vezérigazgató-főszerkesztője

Közel 25 év után távozik posztjáról Módos Márton, az Inforádió Zrt. vezérigazgatója és főszerkesztője, aki ezután tanácsadóként, az újonnan létrejövő szerkesztőbizottság tagjaként segíti majd a szerkesztőség munkáját. Módost az Inforádió és az infostart.hu főszerkesztőjeként dr. Erdei Tamás eddigi főszerkesztő-helyettes váltja. Az Inforádió Zrt. vezérigazgatói feladatait Kokas Zsuzsanna eddigi titkárságvezető, operatív igazgató veszi át.

„Egy 24/7-üzemmódban, folyamatosan működő hírmédium vezetése nem csak szakmai feladat, hanem életforma is. (…) De az ilyen hosszú, folyamatos ügyeleti felelősség elkoptatja az embert. Ezt a feladatot pedig csak százszázalékos odafigyeléssel és erőbedobással érdemes csinálni. Ezért időnként meg kell állni, fel kell töltődni. Eljött az ideje annak, hogy hátrébb lépjek, és a napi feladatokat az eddigi kitűnő munkatársaimnak adjam át” – mondta Módos Márton a inforstart.hu-n megjelent közlemény szerint.

Az Inforádióban a kormányközeli utánpótlásképző és agytröszt, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) 2024-ben 75 százalékos tulajdonrészt szerzett, a fennmaradó 25 százalék az alapító Módos Mártonnál maradt. Az MCC a tulajdonrész megszerzésekor azt közölte, hogy az Inforádió szakmai tapasztalata és elismertsége, illetve az MCC stabil háttere együtt új fejezetet nyit a magyar médiapiacon.

Szalai Zoltán, az MCC vezérigazgatója az Inforádió közleménye szerint a mostani vezetőváltásról azt mondta: „A szakmai célkitűzés változatlan: »a tárgyilagosság szerethető« mottónak megfelelően az első és egyetlen hírrádió és az infostart.hu hírportál továbbra is az üzleti és politikai döntéshozók vezető hírforrása kíván lenni. A hiteles és releváns hírek és információk folyamatos biztosítása mellett – a kor médiatrendjeinek megfelelően – fontosnak tartjuk, hogy az infostart.hu hírportál fejlesztését és a közösségi médiában pár éve sikeresen megkezdett építkezést folytassa és bővítse a társaság, akár új online platformokon is.”

Kokas Zsuzsanna, az Inforádió új vezérigazgatója a működés biztonságának fenntartását, az üzleti eredményességnek, és a partnerekkel kiépített jó kapcsolatoknak a továbbfejlesztését tekinti legfontosabb új feladatának.

Módos vezetése alatt a szerkesztőség több szakmai elismerést nyert el, köztük a Pulitzer-emlékdíjat és a Prima Primissima-díjat is, írja a közlemény.

Nemrég más mozgás is történt a magyar médiapiacon: a kormánypárti index.hu tulajdonosa, az Indamedia csoport megvásárolta a Blikket több másik lappal együtt a svájci Ringiertől.