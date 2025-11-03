„A kínzás és a nemi erőszak órákig tart majd” – több mint egy tucat halálos fenyegetést kapott egy szegedi ellenzéki politikus egy magát Fidesz-szimpatizánsnak valló zaklatótól

Múlt héten hétfőn hajnalban 14 darab halálosan fenyegető e-mailt kaptam, melyek közül csak párat teszek itt közzé (…) Nem a Fidesz, nem Orbán Viktor küldte számomra a fenyegetést, azonban felelőssége van mindkettőnek abban, hogy táptalaja lehet annak a gyűlöletnek, amit hosszú ideje kapok, és ami ilyen fenyegetésekben csúcsosodhat ki 2025-ben Magyarországon

– írja egy hétfőn közzétett Facebook-bejegyzésben Halász Noémi, szegedi ellenzéki politikus, aki korábban a Momentum helyi elnöke volt, de a nyáron lemondott tisztségéről, és jövőre függetlenként indul Csongrád-Csanád 2-ben.

Halász Noémi a posztja szerint ugyanarról az email címről kapja sorban a fenyegetéseket, ezek egy részéről képernyőfotókat is megosztott. „Itt részletezi, hogyan kínozna és erőszakolna, majd gyilkolna meg, specifikusan engem” – írja a politikus, hozzátéve, hogy, amellett, hogy péniszfotót is kapott a zaklatótól, a levelekhez több olyan képet is mellékeltek neki, amelyeket a Facebook-oldaláról szedtek le. Ezek egy részén Halász családtagjai is látszanak, akiknek szintén kijut a fenyegetésekből. Itt tette hozzá a politikus, hogy az egyik női rokona megpróbált feljelentést tenni, de „a rendőrség elhárította és hazaküldte a nőt”.

A levelekben – a megosztott képernyőfotók alapján – többek között ezek olvashatók:

„Te azt érdemled, hogy a családodat először brutálisan megöljem, és te ezt végig nézd és szenvedj az elvesztésük miatt, utána te is hasonló sorsra juss, mert az olyan patkányok, mint te, mást nem érdemelnek, csak szenvedést és fájdalmat.”

„El foglak csalni egy félreeső helyre, ott kitépem a fogaid és körmeid, lúgot öntök a melledre és a pinádra, felgyújtom a hajadat, cigarettát égetek rajtad, levágom a kezeid és kéz-, lábujjaid, utána megerőszakollak, a kínzás és a nemi erőszak órákig tart majd…”

„… elképzelem, hogy megkínozlak és egy láncfűrésszel feldarabollak, de van, hogy elképzelem, hogy felgyújtalak és önkielégítést végzek.”

Mindezeken túl az egyik levélben a zaklató azt is egyértelműen jelzi, hogy problémája van azzal, hogy a politikus a „a Fidesz útjában áll”, a fenyegető gondolatok is ennek hatására születtek meg. Továbbá vélhetően Karsai Dánielre is utal a zaklató, akinek az eutanáziával kapcsolatos harcát a Momentum karolta fel korábban.

„Karsai is a szenvedéses halált érdemelte” – írja az egyik emailben.

Nyomoz a rendőrség

„A nyomozók munkájával elégedett vagyok — alaposak és elkötelezettek. Ugyanakkor az látszódik, hogy a rendőrséget nem fejlesztették az elmúlt években megfelelően, így az ügy rávilágít: a rendszer nincs kellőképpen felkészülve az online zaklatás és a gyűlölet-bűncselekmények kezelésére. A rendőrök lelkiismeretességére nem lehet panasz, de a rendszer működésére igen” – írja Halász Noémi, aki több feljelentést is tett, először a szegedi, majd a kisteleki rendőrségen – miután Szeged összeférhetetlenség miatt kizárását kérte az ügyből.

A nyomozás mostanra folyamatban van, a politikus azonban nem elégszik meg ezzel, a Fidesz politikai közössége felé is konkrét követeléseket fogalmazott meg az üggyel kapcsolatban. Tette mindezt azért, mert – mint írja – a zaklató magát Fidesz szimpatizánsnak vallja, motivációját pedig politikai indíttatásúnak.

Halász Noémi

a Fidesztől és Mihálffy Béla helyi országgyűlési képviselőtől azt várja, hogy nyilvánosan határolódjon el az elkövetőtől és a gyűlöletkeltő magatartástól, „annak reményében, hogy a fideszes elhatárolódás leállítja az aberrált elmebeteget”.

helyi országgyűlési képviselőtől azt várja, hogy nyilvánosan határolódjon el az elkövetőtől és a gyűlöletkeltő magatartástól, „annak reményében, hogy a fideszes elhatárolódás leállítja az aberrált elmebeteget”. Pintér Sándor belügyminisztert felszólította, hogy az ilyen és ehhez hasonló ügyeket kiemelt prioritással kezeljék és tegyenek meg mindent az elkövető mielőbbi kézre kerítéséért, de „ne csak abban az esetben, ha fideszes az áldozat”.

belügyminisztert felszólította, hogy az ilyen és ehhez hasonló ügyeket kiemelt prioritással kezeljék és tegyenek meg mindent az elkövető mielőbbi kézre kerítéséért, de „ne csak abban az esetben, ha fideszes az áldozat”. a kormányt pedig felszólította, hogy dolgozzon ki hatékony jogi és intézményi reformot az online zaklatás felderítése érdekében és az áldozatok megfelelő védelmére; ehhez pedig keretet is biztosítson, „hogy ne sikkadjanak el az ilyen ügyek, miközben az elkövető megtalálható lehetne”.