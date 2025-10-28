Czomba Sándor elárulta, mikor vezethetik be a 14. havi nyugdíjat

A 14. havi nyugdíj várható bevezetésének időpontja is téma volt a parlamentben hétfőn. Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár felszólalásában az MTI tudósítása szerint többek között azt hangsúlyozta, hogy az elmúlt 15 évben a nyugdíjasok számíthattak a kormányra, hiszen az inflációnak megfelelően emelték a nyugdíjakat, és több lépcsőben visszavezették a 13. havi nyugdíjat is. Azt is kiemelte, hogy 2010-hez képest több mint duplájára emelkedett a nyugdíjak összege, a vásárlóértékük pedig szerinte 25 százalékkal emelkedett. Kitért arra is, hogy a kormány dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén.

Mint írtunk róla, Lázár János miniszter október 15-én lengette be, hogy a kormány a 14. havi nyugdíjat szeretne, és kőkeményen azon vannak, hogy legyen is. Másnap már Orbán Viktor miniszterelnök is a 14. havi nyugdíj bevezetéséről beszélt, mondván, gőzerővel dolgoznak rajta. De hogy mikorra várható a bevezetés, arról eddig nem volt infó.

Czoma Sándor ezzel kapcsolatban a parlamentben azt mondta, szerinte 2–4 év alatt lehetne bevezetni a 14. havi nyugdíjat, de ehhez ehhez gazdasági erő is kell, ami megfogalmazása alapján összefüggésben van a békével. Azt is mondta a tudósítás szerint, hogy

a kormánynak továbbra is célja, hogy segítse a nyugdíjasok munkavállalását, és bármilyen eszközre nyitottak, ami ezt segíti.

Egészen váratlan ötlettel állt elő Toroczkai László a nyugdíjjal, az alacsony nyugdíjak emelésével kapcsolatban. A Mi Hazánk frakcióvezetője azt javasolta, hogy a jellemzően a multiknál, szuper- és hipermarketeknél bevezetett önkiszolgáló kasszáknál a kormány kötelezze a tulajdonosokat arra, hogy fizessék meg azokat az adókat és járulékokat – a 15 százalékos személyi jövedelemadót, a 18,5 százalékos társadalombiztosítási járulékot, illetve a 13 százalékos szociális hozzájárulást – amiket megspórolnak azzal, hogy nem élő munkaerőt alkalmaznak. Szerinte ebből a pénzből kellene tisztességesen emelni az alacsony nyugdíjakat. (Hogy más, például robottechnológiát használó cégeknél is alkalmazná-e ezt a szabályt, arról a tudósításban nem írtak.) Méltatlannak nevezte, hogy a kormány 14. és 15. havi nyugdíjat ígér, holott tudja, hogy a költségvetés bajban van, és lassan már az alacsony nyugdíjakat sem tudja kifizetni. (Hogy a 15. havit honnan vette, azt nem tudni.)

Mint írtuk, a GKI szerint súlyos kihívás lenne a 14. havi nyugdíj kifizetése, és az NGM is elismerte, hogy annak nem lesz járulékfedezete. Farkas András nyugdíjszakértő nem vetné el a kormány ötletét, viszont szerinte nem a klasszikus értelemben vett 14. havi nyugdíj lenne a jó megoldás, hanem annak korrigált verziója, amely a kisnyugdíjasoknak jobban kedvezhet.

A Fidesz amúgy már 2006-ban (ellenzékből) kampányolt a 14. havi nyugdíj mellett, de azóta sem valósította meg ezt a tervét. Idén februárban pedig írtunk róla, hogy a kormányzati választás előtti osztogatás akár 14. havi nyugdíjat is hozhat. De Czomba Sándor bejelentése alapján a 14. havi nyugdíj egyelőre inkább ígéretnek tűnik.