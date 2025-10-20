Elismerte az NGM: nem lesz járulékfedezete a 14. havi nyugdíjnak

Bár Orbán Viktor miniszterelnök szerint csak óvatosan érdemes hozzányúlni a nyugdíjkasszához, Lázár János építésügyi és közlekedési miniszter már a tizennegyedik havi nyugdíj bevezetését tervezi. A nyugdíjkassza komoly kiadást jelent az államháztartás számára, azonban a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) az economx.hu-nak elárulta,

a jövő évben a költségvetés nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen mintegy 7700 milliárd forintot fordít, ami a költségvetés legnagyobb tétele lesz.

Ezt azzal magyarázták, hogy A 2026. évi költségvetési törvényjavaslat középpontjában a gyermekes családok, a fiatalok és a nyugdíjasok állnak, ezért jövőre is fenntartják a rezsicsökkentést és garantálják a 13. havi nyugdíj kifizetését.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már idén májusban bejelentette, hogy 7700 milliárd forintot különítettek el a nyugdíjakra, amely tartalmazza a 13. havi nyugdíjat és a nyugdíjprémiumot is. A portfolio.hu számítása alapján 2026-ban az idén novemberi nyugdíjkorrekció növelő hatását is hozzáadva reálisan mintegy 7816 milliárd forint lehet a tényleges jövő évi kiadás – természetesen a 14. havi juttatás nélkül.

Vagyis a kormány nem számol azzal, hogy a 14.havi ellátást a nyugdíjkasszából finanszírozza. Valamilyen módon ugyanakkor megvalósulhatna a teljes 14. havi juttatás, ehhez azonban a költségvetés más egyéb forrásaiból kellene táplálni a pluszkiadásokat.

A 2025-ös költségvetésben a nyugdíjkiadások előirányzata 7 200 milliárd forint, ebből a nyugdíjbiztosítási alap a központi költségvetésből 564,5 milliárd forint támogatást kap. Az utólagos nyugdíjkorrekció további 112 milliárd forintjába kerül a büdzsének. Ez azt jelenti, hogy már az idén is a nyugdíjkasszán kívüli forrásokból teremtenek elő jelentős mértékű többletfinanszírozást.

Máshonnan kell „összekaparni”

Az NGM azt írta, hogy szeptember végéig, az államháztartási gyorsjelentésnek megfelelően, nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5510,2 milliárd forint került kifizetésre,

ebből a Nyugdíjbiztosítási Alapban szereplő nyugdíjkiadások (például öregségi nyugdíj, hozzátartozói nyugellátás, tizenharmadik havi nyugdíj) esetében 5004,3 milliárd forint, míg a különbözet (505,9 milliárd forint) nyugdíjszerű ellátásokra került kifizetésre a költségvetés egyéb kiadási előirányzataiból.

Így nem meglepő, hogy a kormány legfrissebb, időseket célzó ígéretére reagálva Farkas András nyugdíjszakértő úgy érvelt, bár „nem ördögtől való a 14. havi nyugdíj ötlete” (amelynek többletigénye megközelítőleg 600 milliárd forint lenne),