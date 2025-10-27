tragédianagydoroghalálos balesetsió-csatorna
A Sió-csatornába zuhant a kocsijával és meghalt egy 35 éves férfi

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 27. 12:23
police.hu

A Sió-csatornába zuhant a kocsijával és meghalt egy sofőr vasárnap reggel Tolnában. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint egy 35 éves nagydorogi férfi közlekedett vasárnap hajnalban a 6232-es úton Sárszentlőrinc térségében a település irányába.

A Sió hídra vezető út előtt levő kanyarban – feltehetően nem az út és látási viszonyoknak megfelelően választotta meg a sebességét, és – elveszítette uralmát a jármű felett és letért azt útról, majd a híd jobb oldali betonpillérének ütközött.

Az ütközés után a gépjármű többször is megpördült a tengelye körül, majd lezuhant a Sió csatornába úgy , hogy a tetejére fordulva zuhant a vízbe, és félig elsüllyedt. Az autót vezető férfi életét már sajnos nem lehetett megmenteni. Kiderült, hogy a sofőr nem használta a biztonsági övét.

A Paksi Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályán kollégáink szakértők bevonásával vizsgálják azt is, hogy a sofőr vezetésre képes állapotban volt-e a baleset idején.

Egy másik hasonló tragédia is történt az utóbbi időben. Akkor Bugyinál csúszott vízelvezető csatornába egy autós. A sofőr meghalt, de az utasa életét már nem lehetett megmenteni. 

