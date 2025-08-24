bugyivízelvezető csatornabalesethaláleset
Belföld

Vízelvezetőbe csúszott az autó, a sofőr időben kimászott, de az utasa megfulladt

admin Birkás Péter
2025. 08. 24. 18:50
Vélhetőleg egy kutya is életét vesztette a balesetben.

Meghalt egy vízelvezető csatornába csúszott autó utasa Bugyi nagyközség közelében vasárnap délután – tájékoztatta a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság kommunikációs osztálya augusztus 24-én az MTI-t.

A hatóság közlemény szerint a sofőr a csatorna mellett próbált megfordulni, de közben belecsúszott, a jármű pedig elsüllyedt. A vezető ugyan időben kimászott, de utasa, egy 69 éves férfi a helyszínen életét vesztette.

Csámpai Attila, a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a balesetről elmondta: a dabasi hivatásos tűzoltók és a katasztrófavédelem fővárosi búvárszolgálatának munkatársai Bugyi és Áporka község között drótkötél segítségével húzták partra a 6-8 méter széles és mintegy 2-2,5 méter mély, erős sodrású Ürbőpusztai csatornába csúszott gépkocsit, amelyben az elhunyt férfi mellett egy kutya élettelen testét is megtalálták.

Nem ez volt ugyanakkor az egyetlen tragédia a hétvégén: az utakon annyi baleset volt, hogy felsorolni is nehéz volt egy cikkben. Fontos továbbá, hogy a Honvédelmi Minisztérium figyelmeztetése alapján katonai konvoj vonul át az országon.

