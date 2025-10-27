biatorbágymunkásoktámfalbaleset
Munkásokra dőlt a támfal Biatorbágyon, többen is súlyosan megsérültek

2025. 10. 27. 16:37

Délelőtt tíz órakor érkezett a riasztás a biatorbágyi önkéntes tűzoltókhoz, miszerint a Fő utcában egy támfal omlott a helyszínen dolgozó munkásokra. A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó egyesület a közösségi oldalán azt közölte, hogy a munkások közül többen is súlyosan megsérültek, s őket mentővel vitték kórházba.

Hozzátették, a hivatásos tűzoltókon kívül az egyesület hét tagja is részt vett a mentési munkálatokban. Előbb kézi erővel, majd egyikük intézkedésére gépi erővel folytatták tovább a mentést.

Beluzsárné Belicza Andrea, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy nem indult büntetőeljárás az ügyben.

