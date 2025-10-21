Lezuhant a tetőről és meghalt egy védőfelszerelés nélkül dolgozó munkás, gyanúsítottként hallgatták ki az ügyvezetőt

Hamarosan vádat emelhetnek annak a cégnek az ügyvezetőjével szemben, amelyiknek az egyik dolgozója lezuhant a tetőről és meghalt Berettyóújfalu közelében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint azt a feladatot kapta a telephely két alkalmazottja, hogy készítsenek egy előtetőt.

Négy méter magasban dolgoztak, meglehetősen nagy elemeket emeltek és próbáltak rögzíteni, amikor egyikük leesett a szerkezet tetejéről. Társai azonnal mentőt hívtak a 67 éves férfihez, de az életét sajnos már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség szerint mulasztások garmadája vezetett a baleset bekövetkezéséhez. A nyomozást szakértők bevonása mellett folytatták le, majd gyanúsítottként hallgatták ki a cég ügyvezetőjét.

Mint kiderült, ő volt az, aki a két férfinak utasítást adott az előtető elkészítésére, annak ellenére, hogy egyikük munkaköri leírásában sem szerepelt ilyen vagy ehhez hasonló feladatkör.

Ezen felül sem a munkavédelmi előírásoknak nem feleltek meg, sem egyéni védőeszközök biztosításáról nem gondoskodtak. A két férfi gyakorlatilag minden képzettség, felszerelés és biztonsági eszköz nélkül kezdett az építmény elkészítéséhez. A halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsított ügyvezető beismerte a bűnösségét a kihallgatása során. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.

Több tragikus kimenetelű munkahelyi baleset is történt az elmúlt pár hónapban. Ezekről ide és ide kattintva olvashat.