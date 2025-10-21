bűnügygyanúsításhalálos munkahelyi balesetügyvezető
Belföld

Lezuhant a tetőről és meghalt egy védőfelszerelés nélkül dolgozó munkás, gyanúsítottként hallgatták ki az ügyvezetőt

police.hu
admin Kolontár Krisztián
2025. 10. 21. 12:11
police.hu

Hamarosan vádat emelhetnek annak a cégnek az ügyvezetőjével szemben, amelyiknek az egyik dolgozója lezuhant a tetőről és meghalt Berettyóújfalu közelében. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint azt a feladatot kapta a telephely két alkalmazottja, hogy készítsenek egy előtetőt.

Négy méter magasban dolgoztak, meglehetősen nagy elemeket emeltek és próbáltak rögzíteni, amikor egyikük leesett a szerkezet tetejéről. Társai azonnal mentőt hívtak a 67 éves férfihez, de az életét sajnos már nem lehetett megmenteni.

A rendőrség szerint mulasztások garmadája vezetett a baleset bekövetkezéséhez. A nyomozást szakértők bevonása mellett folytatták le, majd gyanúsítottként hallgatták ki a cég ügyvezetőjét.

Mint kiderült, ő volt az, aki a két férfinak utasítást adott az előtető elkészítésére, annak ellenére, hogy egyikük munkaköri leírásában sem szerepelt ilyen vagy ehhez hasonló feladatkör.

Ezen felül sem a munkavédelmi előírásoknak nem feleltek meg, sem egyéni védőeszközök biztosításáról nem gondoskodtak. A két férfi gyakorlatilag minden képzettség, felszerelés és biztonsági eszköz nélkül kezdett az építmény elkészítéséhez. A halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetéssel gyanúsított ügyvezető beismerte a bűnösségét a kihallgatása során. A rendőrség lezárta a nyomozást, így már az ügyészségen van az ügy.

Több tragikus kimenetelű munkahelyi baleset is történt az elmúlt pár hónapban. Ezekről ide és ide kattintva olvashat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
„Ez nem csúsztatás, ez hazugság!” – Oláh Gyárfás feljelenti Szujó Zoltánt
Bocsánatot kért a családtól a nagymama és lánya halálát okozó sofőr, megszületett a jogerős ítélet
„Kifizették az 5 millió forintot vagy nem?” – újra Zsolti bácsitól és a Szőlő utcától volt hangos az országgyűlés
„Azt hittem, megőrülök, amikor megláttam, hogy egy helyi vezető fizetése több mint 7,8 millió forint volt”
Zsolti bácsi szimbólumától a kémiai kasztráláson át a honfoglaló Magyar Péterig – azonnali kérdések a parlamentben
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik