Büntetőeljárás indult a Biatorbágyon munkásokra dőlő támfal ügyében

Büntetőeljárás indított a rendőrség a Biatorbágyon munkásokra dőlő támfal ügyében – tudta meg a 24.hu. A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó egyesület a közösségi oldalán az esettel kapcsolatban azt közölte, hogy több munkást is súlyos sérüléssel vittek kórházba a mentők.

Szekeres Dominik, a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az üggyel kapcsolatos megkeresésünkre válaszul azt mondta, hogy a Budaörsi Rendőrkapitányság foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indított eljárást az ügyben.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, délelőtt tíz órakor érkezett a riasztás a biatorbágyi önkéntes tűzoltókhoz, miszerint a Fő utcában egy támfal omlott a helyszínen dolgozó munkásokra. A Biatorbágy Önkéntes Tűzoltó egyesület a közösségi oldalán azt közölte, hogy hivatásos tűzoltókon kívül hét tagjuk k is a kárhelyszínre sietett. A helyszín biztosítása után előbb kézi erővel, majd gépi erővel kisegítve sikerült kimenteni a munkásokat. A sikeres mentést követően a súlyos sérülteket kórházba vitték.