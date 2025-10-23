Szól a Nélküled, fogynak a zászlók

A békemenetelők egyik kedvelt eljutási eszköze a kiindulóponthoz a 4-6-os villamos, amelyen a megszokotthoz képest érzékelhetően több ember utazik nemzeti színű vagy székely zászlóval, vagy éppen magyarországos pulóverben.

A villamos vonalán a rendőrség több ponton is felkészült már kordonokkal a forgalom lezárására, a körúton pedig már leparkolt egy-két nagy fehér busz.

A Margit híd budai hídfőjénél lévő megállóban szinte minden sarokra kitelepültek kis asztalaikkal az árusok, de akad köztük, aki ruhaszárítóról árulja a becsomagolt nemzetiszínű szalagokat, zászlókat.

A gyülekező 50. percében már nem először hangzik fel a Nélküled.