A következő élő közvetítés része Kutyapártos aktivistákat vittek be a rendőrök, Varga Judit üzent

Szól a Nélküled, fogynak a zászlók

Szajki Bálint / 24.hu
admin Dienes Gábriel
2025. 10. 23. 09:56
Szajki Bálint / 24.hu

A békemenetelők egyik kedvelt eljutási eszköze a kiindulóponthoz a 4-6-os villamos, amelyen a megszokotthoz képest érzékelhetően több ember utazik nemzeti színű vagy székely zászlóval, vagy éppen magyarországos pulóverben.

A villamos vonalán a rendőrség több ponton is felkészült már kordonokkal a forgalom lezárására, a körúton pedig már leparkolt egy-két nagy fehér busz.

A Margit híd budai hídfőjénél lévő megállóban szinte minden sarokra kitelepültek kis asztalaikkal az árusok, de akad köztük, aki ruhaszárítóról árulja a becsomagolt nemzetiszínű szalagokat, zászlókat.

A gyülekező 50. percében már nem először hangzik fel a Nélküled.

Szajki Bálint / 24.hu
Vissza a közvetítéshez

Friss

Népszerű

Összes
Tóth Gabi az új külsejéről: Lefogytam, megteszek mindent, hogy végre ne azt a látszatot keltsem, amit a Megasztár válogatón
Trump: Töröltük a találkozót Putyinnal, nem érezzük helyénvalónak
Fico: Orbán azt kérte, Szlovákia vétózzon a magyarok nevében
Az MCC szerint nem a Békemenet résztvevői, hanem határon túli diákok érkeztek a Duna-parton álló buszokkal
Kutyapártos aktivistákat vittek be a rendőrök, Varga Judit üzent
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik