Magyar: Nyerni fogunk, nem kicsit, hanem nagyon

„Ne bennem higgyetek! Higgyetek önmagatokban! Higgyetek abban, hogy részesei vagytok a történelemnek, mert nincs az a hatalmát féltő rendszer, amelyik erősebb annál, amit most érzünk. A hazánk szeretetét. A közösség erejét. A szabadság hangját” – fogalmaz Magyar Péter, majd azzal folytatja:

a szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem, és mi már nem félünk.

Az áprilisi választással kapcsolatban azt mondja, a magyar nép fog válaszolni ezekre a kérdésekre: Kelet vagy Nyugat, korrupció vagy becsület, Türk Tanács vagy Európa, propaganda vagy igazság, embertelenség vagy emberség, gyarmat vagy szabad Magyarország, Fidesz vagy Tisza?

2026-ban meg kell nyernünk a választást, és meg is fogjuk, nem kicsit, hanem nagyon. De ehhez mindenkire szükség lesz, ott kell lenni minden településen – mondja a Tisza Párt elnöke. Híveinek azt mondja, az uszítás, fenyegetés és hazugság ellenére is mindig maradjanak derűsek, békések, és mutassák meg az ország szebbik, emberségesebb arcát.

November 5-én újabb országjárást kezdenek, jelenti be, indul „az út a győzelembe”.

Nézz a fiadra, nézz a lányodra, gondolj a hazádra, és szavazz a Tiszára! Éljen a magyar szabadság, éljen a haza!

– zárja 75 percesre nyúlt beszédét Magyar Péter.