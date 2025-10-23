Orbán azzal folytatja, hogy Európa nagy részén a fél karjukat odaadnák azért, hogy migránsmentes, LMBTQ-propagandától mentes országban élhessenek. Nekünk nem kell a fél karunkat adnunk ezért, mert „résen voltatok” – üzen továbbra is a Békemenetnek.

1956-ban az egész világkommunizmus megrendült, mert Budapest reményt adott. A magyarok nélkül soha nem bukott volna meg a kommunizmus, nem lett volna prágai 1968, lengyel Szolidaritás, nem omlott volna le a berlini fal – tér át a nemzeti ünnep üzenetére a miniszterelnök.