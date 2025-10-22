Sziget Fesztivál: megint leszavazták Karácsony javaslatát

Második körben sem ment át a fővárosi tulajdonosi bizottságon Karácsony Gergely Szigettel kapcsolatos javaslata – értesült róla a Magyar Hang.

Bár minden frakció azt kommunikálja, hogy fontos a Sziget megmentése, annak mikéntje már komoly politikai viták tárgya lett. Karácsony Gergely a Sziget jelenlegi szervezői kérésének megfelelően felbontaná a főváros közterület-használatra vonatkozó szerződését a rendezőkkel. Ám ezzel több frakciónak is az a baja, hogy így az anyagi csőd szélén táncoló főváros feltétel nélkül lemondana arról a több mint 200 millió forintról, amit jövőre kapna a Szigettől – és ami a jelenlegi szerződés szerint akkor is járna Budapestnek, ha meg sem rendezik a fesztivált.

A főpolgármester viszont azzal érvel, hogy ez az első lépés ahhoz, hogy egy új szervezővel új szerződést köthessen a főváros, ráadásul a rendezvény megtartása több pénzt hoz összességében Budapestnek az által, hogy kiemelt turisztikai célponttá teszi. Az első alkalommal a Fidesz képviselői nem szavaztak, míg a Tisza képviselői tartózkodtak, arra hivatkozva, hogy a főpolgármesteri javaslat nem volt alkalmas a felelős döntéshozatalra.

A Magyar Hang cikke szerint a bizottság ismét megosztott volt az ügyben, és nem ment át a javaslat.

A GKI szerint egyébként 30 milliárd forintos veszteséget okozna a gazdaságnak, ha elmaradna a Sziget – a fesztivált Gerendai Károly mentheti meg.