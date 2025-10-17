GKI: 30 milliárd forintos veszteséget okozna a gazdaságnak, ha elmaradna a Sziget

A Sziget Fesztivál esetleges 2026-os elmaradása nem egy izolált kulturális esemény törlését jelentené, hanem egy rendszerszintű, negatív gazdasági sokkot váltana ki – olvasható a GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzésében. Az ügy előzménye, hogy a külföldi tulajdonos úgy döntött, a jelenlegi struktúrában nem vállal további kockázatot Magyarországon, ezért a fővárossal kötött megállapodás felbontását kezdeményezi.

A GKI most azt írja, hogy ha a Sziget jövőre elmaradna, a közvetlen pénzügyi veszteségek a kieső turisztikai és vendéglátóipari forgalom, valamint az állami adóbevételek önmagukban is meghaladnák a 30 milliárd forintot.

A rendezvény 2023-ban 420 ezer látogatót vonzott, akik több mint 100 országból érkeztek és jelentős devizabevételt generáltak. A külföldi vendégek – akik a hetijegyek 80 százalékát vásárolják – egy főre vetítve 118–236 ezer forintot költenek, ami a turizmuson keresztül közvetlenül hozzájárul az exportteljesítményhez.

A fesztivál idején a budapesti szálláshelyek bevételei elérték a 7,9 milliárd forintot, ez 37 százalékos növekedést jelentett az előző héthez képest, míg a rendezvénynek otthont adó III. kerületben a nemzetközi vendégéjszakák száma a tizennyolcszorosára nőtt.

A Sziget elmaradása tehát nem általános lassulást, hanem célzott gazdasági sokkot okozna, különösen a turizmusban, vendéglátásban és kiskereskedelemben – jegyzi meg a GKI.

A fesztivál évente több mint 3000 embernek ad munkát, beleértve a 37 fős állandó stábot és több ezer ideiglenes dolgozót. A rendezvény elmaradása különösen súlyosan érintené a kis- és középvállalkozásokat, valamint a gig economy szereplőit, akiknek nincs alternatív bevételi forrásuk hasonló volumenű eseményből.

Az intézet ugyanakkor felhívja a figyelmet arra is, hogy a Sziget Zrt. pénzügyi helyzete aggasztó: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben már 3,8 milliárd forintos veszteséggel zárt.

Hozzátették: a gazdasági hatásokon túl presztízsveszteséggel is számolni kell. A Sziget mára Budapest nemzetközi arculatának része, különösen a 34 év alatti turisták körében, akik a fesztivál miatt látogatnak először Magyarországra. Az esemény elmaradása nemcsak a jelenlegi, hanem a jövőbeli turizmust is negatívan befolyásolná, és stratégiai hátrányt jelentene a régiós versenyben.